민선 9기 핵심공약 이행 시동...2만 6629세대 ‘걱정 없는 안정적 주거 이전’ 지원 대책 마련 이기재 양천구청장, “대규모 도시정비사업의 모범적인 이주 성공 사례 만들 것”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 목동아파트 재건축에 따른 대규모 이주 수요에 선제적으로 대응하기 위해 16일 오전 구청 회의실에서 ‘목동아파트 재건축 이주계획 안정화 방안 연구 용역 착수보고회’를 개최했다고 밝혔다.

이번 용역 착수는 세심한 이주대책 마련으로 ‘걱정 없는 안정적 주거 이전’을 지원하겠다는 이기재 구청장의 민선 9기 핵심 공약을 실현하기 위한 첫 출발이다. 특히 지자체 주도로 대규모 도시정비사업 구역의 이주 과정에서 발생할 수 있는 문제점을 분석하고 대응 체계를 마련하는 최초 사례라는 점에서 의미가 크다.

구는 목동아파트 재건축에 따른 이주 대상이 2만6629세대에 달하는 만큼 철저한 사전 준비를 통해 주민 불편을 최소화한다는 방침이다.

이번 용역을 통해 ▷단지별 가구 특성 등 거주 현황 ▷주변 주택시장 분석 ▷연도별 이주 물량 예상 ▷이주 집중에 따른 문제점 등을 면밀히 분석하고 안정적인 주거 이전을 위한 지원 대책을 수립할 예정이다.

이기재 양천구청장은 “목동아파트 재건축은 양천의 지도를 바꿀 핵심 사업이자 서울시 최대 규모의 도시정비사업인 만큼, 이주와 관련한 우려와 관심이 많다”며 “이번 용역을 통해 이주단계에서 발생할 수 있는 문제점을 선제적으로 파악하고 안정적인 주거 이전을 위한 지원 대책을 마련해 대규모 도시정비사업의 모범적인 이주 성공 사례를 만들겠다”고 말했다.