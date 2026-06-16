이색 체험 이벤트 ‘워시포인트’ 존 마련 현지 라이프스타일 반영한 마케팅 진행

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전자가 10~14일(현지 시간) 동유럽 대표 음악 페스티벌 ‘록 포 피플 2026’에서 ‘비스포크 AI 세탁기’, ‘비스포크 AI 건조기’를 경험할 수 있는 이색 체험공간 ‘워시포인트(WashPoint)’존을 선보였다고 16일 밝혔다.

‘록 포 피플’은 록·인디 록·팝·EDM 등 다양한 대중음악을 아우르는 행사로, 올해 고릴라즈, 림프 비즈킷, 할시, 아이언 메이든 등이 헤드라이너로 참여했다.

체코 흐라데츠 크랄로베 공항에서 열린 이번 행사에서 삼성전자는 2층 규모의 ‘워시포인트’ 존을 마련하고 7세트의 세탁기·건조기를 설치했다. 관람객은 오염된 옷의 세탁을 맡기고 축제를 즐기며 일상 속 삼성 가전을 경험할 수 있도록 했다.

유럽에서 판매 중인 ‘비스포크 AI 세탁기’, ‘비스포크 AI 건조기’는 쾌속코스 기준 세탁 39분, 건조는 81분만에 완료한다.

휴식 공간에는 ‘비스포크 AI 패밀리허브’ 냉장고, 프리미엄 OLED TV, 갤럭시 워치 등 모바일 기기 등을 활용한 ‘AI 홈’ 체험 프로그램을 운영했다.

삼성전자는 체코뿐 아니라 전 세계 다양한 국가에서 소비자의 라이프스타일과 문화적 접점을 아우르는 이색적인 체험 마케팅을 지속적으로 전개해왔다.

최근 영화 ‘악마는 프라다를 입는다 2’를 활용해 ‘비스포크 AI 콤보’의 광고 캠페인을 국내외에서 동시에 선보였다.

특히 친숙한 동화에 비스포크 AI 가전을 접목해 재해석한 ‘비스포크 AI 동화’ 캠페인은 소비자의 정서적 공감을 얻었다는 평가를 받는다.

백설공주의 거울을 통해 식재료를 직관적으로 확인하는 ‘비스포크 AI 패밀리허브’ 냉장고, 마법 램프 요청처럼 알아서 건조 후 자동으로 문을 열어주는 ‘비스포크 AI 콤보’ 등이 대표적이다.