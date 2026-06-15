[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]추경호 대구시장 당선인은 15일 지역 보훈단체를 시작으로 시민사회, 장애인, 여성단체, 문화 예술계를 잇따라 방문해 소통 행보를 이어갔다.

먼저 오전 11시 그랜드호텔에서 대구시 주관으로 개최된 ‘지역 보훈단체장 간담회’에 참석해 국가유공자와 보훈 가족에 대한 감사와 존경의 뜻을 전하고 지역 보훈 현장의 다양한 의견을 청취했다.

지역 보훈단체 간담회에 참석한 추 당선인은 “오늘날 대한민국의 자유와 평화는 국가유공자 여러분의 숭고한 희생과 헌신 위에 이뤄진 것”이라며 감사의 말을 전했다.

또 “국가유공자와 보훈 가족의 목소리에 귀 기울여 보훈의 가치가 국가정책에도 반영되고 지역사회에 확산될 수 있도록 함께 노력하겠다”고 말했다.

이어 대구경제정의실천시민연합을 방문해 민선9기 대구시정 방향, 대구 시민의 자존감 회복 등 시정 운영 전반에 대한 이야기를 나눴다.

추 당선인은 “시민단체와 열린 소통을 이어가겠다”며 “시민의 목소리를 듣기 위해 시민의견 수렴창구를 시 홈페이지에 마련해놓은 만큼 시민들의 목소리에 귀 기울이고 민선 9기 시정에 충분히 반영되도록 하겠다”고 했다.

더불어 수성구 명덕로에 위치한 ‘함께하는 장애인부모회 사무실’을 방문해 ‘420대구장애인차별철폐연대 대구투쟁연대’ 관계자들과 간담회를 가졌다.

이밖에 추 당선인은 ‘대구 여성의 전화’를 찾아 스토킹, 디지털성범죄 예방과 피해자 지원을 약속하고 사단법인 대구예술문화단체총연합회를 방문해 국립뮤지컬콤플렉스, 국립근대미술관 조성을 위한 지역 예술계의 도움을 요청했다.

추경호 대구시장 당선인은 “어려운 여건 속에서도 문화도시 대구의 자부심을 지켜낸 지역 예술인들에게 깊은 감사를 표한다”며 “앞으로 지역예술인의 목소리에 지속적으로 귀 기울이며 실천 가능한 사업부터 차근차근 추진하겠다”고 말했다.