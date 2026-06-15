[헤럴드경제=신혜원 기자] 국민의힘이 지난 6·3 지방선거 당시 투표용지 부족 사태가 발생한 서울, 경기, 인천, 울산, 전남광주 등 5개 지역에 대해 중앙선거관리위원회에 선거 소청을 제기하기로 결정했다.

최보윤 국민의힘 수석대변인은 15일 오후 국회에서 장동혁 대표 소집으로 열린 긴급 최고위원회의 직후 브리핑을 통해 이같이 의결했다고 밝혔다.

소청 대상은 이들 5개 지역에서 치러진 ▷광역단체장 ▷기초단체장 ▷광역의원 ▷기초의원 ▷광역 비례대표 의원 ▷기초 비례대표 의원 등 총 6개 지방선거다. 다만 동시 실시된 국회의원 재·보궐 선거와 교육감 선거는 이번 소청 대상에서 제외됐다.

최 수석대변인은 의원총회를 거치지 않고 최고위에서 신속히 의결한 배경에 대해 “지방선거 선거 소청은 당 대표가 소청권자이며, 법정 소청 기한이 오는 수요일(17일)까지로 촉박해 급하게 결정해야 했다”고 설명했다. 그러면서 “정점식 원내대표가 회의에 참석해 원내 의견을 충분히 전달하고 반영했다”고 덧붙였다.

당내 조율 과정에서는 일부 이견도 있었던 것으로 전해졌다. 최 수석대변인은 “원내 일각에서는 소청 제기 대상에서 서울을 포함할지 여부를 두고 논의가 있었으나, 최종적으로는 서울을 포함한 5개 지역 전체에 대해 소청을 제기하는 것으로 의견을 모았다”고 전했다.

선거 소청은 특정 투표소에서 발생한 부실 관리나 돌발 사태가 실제 선거 결과에 영향을 미쳤는지 여부를 선관위에 심사해달라고 공식 요청하는 법적 절차다. 소청 절차를 거쳐야 향후 선거 무효 소송 등 사법적 판단을 구하는 단계로 나아갈 수 있다.

한편 이날 최고위원회의는 6·3 지방선거 최대 쟁점으로 부상한 ‘투표용지 부족 사태’에 따른 재선거 대응책을 논의하기 위해 ‘원포인트’ 비공개로 열렸으며, 장 대표와 정 원내대표를 비롯해 신동욱·김민수·양향자·조광한 최고위원 등 당 지도부가 전원 참석했다.