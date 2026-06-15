[헤럴드경제=최원혁 기자] 옆집에 침입해 여성 속옷 등을 훔친 20대 대학생이 경찰에 붙잡혔다.

15일 연합뉴스 등에 따르면 주거침입과 절도 혐의를 받는 20대 남성 A씨는 이날 서울중앙지법에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받는다.

A씨는 지난 13일 오전 9시25분께 옆집 여성 B씨의 집에 침입해 세탁물을 뒤지다 이를 목격한 B씨의 신고를 받고 출동한 경찰에 현행범으로 체포됐다.

A씨는 B씨가 입력하는 도어록(전자 잠금장치) 비밀번호를 외운 뒤 침입한 것으로 파악됐다.

경찰은 A씨가 버린 쓰레기봉투에서 B씨와 다른 여성들의 것으로 추정되는 속옷·양말 등 20여점을 추가로 발견하고 조사 중이다. A씨는 경찰 조사에서 훔친 것 이외의 의류는 전 애인에게 받은 것이라고 주장한 것으로 확인됐다. A씨는 서울지역 의과대학에 재학 중인 것으로 전해졌다.

한편 경찰은 지난 14일 A씨에 대한 구속 영장을 신청하고 정확한 범행 동기와 경위를 조사하고 있다.