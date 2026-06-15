신안산선 하청노동자 사망사고 계기 긴급 간담회 포스코이앤씨 최근 3년간 사망자 10명…반복되는 중대재해 도마 위

[헤럴드경제=김용훈 기자] 김영훈 고용노동부 장관이 포스코그룹 경영진을 만나 신안산선 철도 건설현장의 반복되는 사망사고를 지적하며 안전투자 확대와 실질적인 재발방지 대책 마련을 촉구했다.

15일 고용노동부에 따르면 김 장관은 이날 정부세종청사에서 장인화 포스코그룹 회장을 비롯한 그룹 경영진과 간담회를 열고 중대재해 재발 방지를 위한 그룹 차원의 안전경영 혁신 방안을 논의했다.

이번 간담회는 지난 9일 포스코이앤씨가 시공 중인 신안산선 복선전철 건설현장에서 하청 노동자가 추락해 숨진 사고 이후 김 장관이 긴급 지시한 중대재해 재발방지 대책의 일환으로 마련됐다.

이날 간담회에는 장 회장을 비롯해 송치영 포스코이앤씨 대표이사, 이희근 포스코 대표이사 등 주요 경영진이 참석했다.

김 장관은 포스코그룹 사업장에서 동일 유형의 중대재해가 반복적으로 발생하고 있는 점에 우려를 표하며 본사의 책임 있는 안전관리 강화를 주문했다.

그는 “포스코이앤씨나 포스코와 같이 특별히 위험한 현장은 특별한 대책이 마련되고 현장에서 시행돼야 한다”며 “안전 투자 확대와 현장에서의 작동이 무엇보다 중요하다”고 강조했다.

이어 “현장 안전보건관리자의 고용불안과 부족한 처우를 개선해야 한다”며 “협력업체 안전관리 지원을 핵심으로 하는 실질적인 안전대책을 시행해야 한다”고 촉구했다.

또 “경영진 모두가 안전한 일터가 기업의 생존 조건임을 인식해야 한다”며 “포스코그룹이 대한민국 경제를 선도하는 글로벌 기업에 걸맞은 안전경영의 모범으로 거듭나 국민 신뢰를 회복할 수 있도록 노력해달라”고 당부했다.

이에 대해 장 회장은 안전 예산 확대와 신안산선 현장 안전 담당 인력의 정규직화 및 증원 배치, 전 현장 안전관리 체계 재점검 등을 추진하겠다고 밝혔다. 그는 “그룹의 가용 역량을 총동원해 동일한 재해가 반복되지 않도록 하겠다”고 말했다.

앞서 지난 9일 서울 관악구 신안산선 복선전철 건설현장에서는 35세 하청 노동자가 케이블 트레이 설치를 위한 개구부 확장 작업을 하던 중 약 15ｍ 아래로 추락해 숨졌다.

해당 현장에서는 2024년 이후 이번 사고를 포함해 모두 4차례 사고가 발생해 작업자 4명이 목숨을 잃었다. 포스코이앤씨 전체 현장으로 범위를 넓히면 최근 3년간 발생한 중대재해로 사망한 노동자는 10명에 달한다.

고용부는 이번 간담회를 계기로 포스코그룹의 안전관리 개선 계획 이행 여부를 지속적으로 점검할 방침이다.