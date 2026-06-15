[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]김민철 경상원장은 “해외개척단 지원사업이 해외 판로 개척에 어려움을 겪는 도내 소공인들에게 새로운 돌파구가 되길 바란다”라고 밝혔다

경기도시장상권진흥원은 ‘경기도 소공인 제품 해외개척단’에 참여할 소공인을 모집한다고 15일 밝혔다.

‘경기도 소공인 제품 해외개척단’은 북미 최대 소비재 전문 전시회인 ‘미국 라스베이거스 소비재 박람회(ASD MARKET WEEK)’와 연계해 소공인의 해외 판로 개척을 지원하는 사업으이다. 오는 24일까지 총 6개사를 모집한다.

‘미국 라스베이거스 소비재 박람회(ASD MARKET WEEK)’는 오는 8월 25일부터 27일까지 사흘간 개최되며 해외개척단에 선정된 소공인들은 박람회 부스 참가비, 장치비, 물류비 등을 지원받는다.

경상원은 선정된 소공인들의 원활한 현지 비즈니스를 돕기 위해 사전 교육부터 전문 통·번역, 현지 이동 차량, 바이어 매칭 상담회 등 업체당 최대 800만 원 한도 내에서 전방위적인 지원을 펼칠 예정이다.

특히 이번 해외개척단에 참여하는 소공인에게는 오는 2027년도 경상원 소공인 지원사업 신청 시 가점 등의 인센티브를 부여할 계획이다.

지원 대상은 경기도 내 주소지를 두고 제조업을 영위하는 상시근로자 10인 미만의 소공인이다.