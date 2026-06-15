[헤럴드경제(화성)=박정규 기자]화성시(시장 정명근)는 15일 시청 대강당에서 ‘화성미래비전위원회’ 발대식을 개최하고 위촉장을 수여하며 본격적인 시작을 알렸다.

화성미래비전위는 민선 9기 미래 비전과 시민 중심 시정 운영 방향을 마련하기 위해 출범했다. 이날 발대식에는 정명근 화성특례시장과 조승문 위원장, 오일용 자문위원장을 비롯한 위원회 관계자 등 100여 명이 참석해 위촉장 수여와 운영 방향 공유, 출범 세리머니를 함께했다.

위원회는 행정, 교통, 도시, 경제, 복지, 문화 등 다양한 분야의 전문가 15명의 위원으로 이루어졌다.조승문 전 화성특례시 제2부시장이 위원장을 맡았다. 또한 위원회를 지원하기 위한 자문위원회(위원장 오일용)도 50여명 구성되었다.

화성미래비전위원회는 시정비전·행정혁신분과, 교통·도시안전분과, 미래성장·민생경제분과, 시민행복·문화체육·생활복지분과 등 4개의 분과로 운영된다. 향선 9기 비전체계와 공약사업 검토 및 핵심과제 발굴을 통해 화성특례시의 미래 청사진을 그리는 역할을 맡는다.

정명근 화성시장은 “지난 민선 8기 전국 4위 규모의 대한민국 특례시 출범, 4개 구청 체제 완성 등 눈부신 성장을 이뤄냈다”라고 했다.