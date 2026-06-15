신월·용왕산·계남 등 공원 12개소, 1,266개 조명등 정비...원격제어 시스템 구축 PC·스마트폰으로 실시간 상태 확인, ‘안심이 앱’ 연계...관리 효율 UP, 안전 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 지역내 근린공원의 안전망을 강화하고 관리 효율을 높이기 위해 첨단 정보통신기술을 접목한 ‘스마트 안심 공원등’ 정비 사업을 추진하고 있다.

‘스마트 안심 공원등’은 근거리무선통신망 기반의 ‘IoT(사물인터넷) 양방향 점멸기’를 부착해 조명등의 점멸과 밝기를 원격으로 제어할 수 있는 시스템이다. 관리자가 컴퓨터와 스마트폰으로 조명등 상태를 실시간 확인하고 고장 발생 시 신속하고 효율적으로 대응할 수 있다. 또 위급상황 발생 시 신고자의 위치정보를 정확하게 파악하도록 지원해 주민의 안전을 확보할 수 있다.

구는 공원 내 안전 사각지대를 줄이고 에너지 사용량을 절감하는 등 안전과 환경을 함께 고려한 관리 체계를 구축하기 위해 2027년까지 지역 내 모든 공원등을 ‘스마트 안심 공원등’ 시스템으로 전환한다는 계획이다.

해당 사업은 2021년부터 추진돼 현재까지 총 3,600개 공원등에 양방향 점멸기 설치가 완료됐다. 구는 올해 6월까지 총 1266개의 양방향 점멸기를 추가 설치해 전체 물량의 80% 정비 목표를 달성할 예정이다.

특히 올해는 등주 전체를 교체하던 방식을 기존 등주와 분전함에 ‘IoT 양방향 점멸기’만 부착하는 방식으로 개선해 예산을 약 3분의 1 수준으로 절감하고, 매년 2개 공원 수준이던 정비 대상을 12개 공원으로 대폭 확대해 사업 효과성을 높였다.

올해 사업대상지는 ▷용왕산공원 ▷계남공원 ▷온수공원 ▷갈산공원 등 산지형 공원 4곳과 ▷계남2공원 ▷목마공원 ▷넘은들공원 ▷양지공원 ▷오솔길공원 ▷한울공원 ▷독서공원 ▷신월공원 등 도시형 공원 8개소다.

면적이 넓은 산지형 공원 4곳은 분전함에 양방향 점멸기를 설치해 총 1050개를 스마트 안심 공원등으로 전환하여 관리 효율을 높이고, 도시형 공원 8개소에는 블루투스 무선통신 기반 IoT 비콘 점멸기와 연동 가능한 디밍 제어 LED 공원등 총 216개를 설치해 원격 제어와 ‘안심이 앱’ 연계가 가능하도록 해 안전망을 강화한다.

‘안심이 앱’ 연계형 공원등은 인근에서 스마트폰을 흔들거나 앱 내 긴급신고 버튼을 누르면 경찰이 즉시 출동하도록 연동되고, 신고 시 공원등이 자동으로 조도를 높이거나 계속해서 깜박거려 신고자 위치를 빠르게 파악할 수 있도록 돕는다.

이기재 양천구청장은 “최첨단 기술을 활용한 ‘스마트 안심 공원등’ 확대를 통해 생활 안전망을 강화하고 관리 효율을 높여 주민이 더욱 안전하고 쾌적하게 공원을 이용할 수 있는 환경을 조성하겠다”고 말했다.