작년 10월부터 하락세 美 클래러티법·전략 준비금 추진 등 변수

[헤럴드경제=정윤희 기자] 최근 가상자산 시가총액 1위인 비트코인 가격이 6만달러 밑으로 떨어지며 52주 최저가를 기록했다. 미국-이란 전쟁 종전 기대가 확산하고 있지만 비트코인은 좀처럼 맥을 못추는 분위기다.

13일 가상자산 정보업체 코인마켓캡에 따르면 비트코인은 지난 6일 오전 5만9000달러대로 떨어졌다. 이후 5만9000달러∼6만4000달러대에서 등락 중이다.

비트코인은 작년 10월을 고점으로 꾸준히 하락세를 보이면서 역대 최고가를 기록했던 12만6198달러(2025년 10월 7일)와 비교하면 50％ 이상 떨어졌다.

이 같은 약세는 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF) 자금 유출, 스트래티지의 비트코인 매각 결정, 스페이스X 상장 등이 복합적으로 영향을 미친 결과로 풀이된다.

타이거리서치에 따르면 지난달 비트코인 현물 ETF에서 23억달러(약 3조5000억원) 이상의 자금이 빠져나가, 올해 월간 이탈 규모 중 최대치를 기록한 것으로 나타났다.

안광호 타이거리서치 연구원은 “작년까지 비트코인 현물 ETF 출시로 기관 자금이 유입돼 시장에 호재로 작용했는데 올해는 기관이 자금 이탈을 이끌고 있다”라고 말했다. 이러한 자금 이탈로 비트코인 가격이 하락해 가상자산 선물 시장에서 레버리지 포지션이 연쇄 청산되면서 낙폭이 커진 측면도 있다는 설명이다.

해외 파생상품 거래소들이 전통 자산인 주식 관련 무기한 선물 상품을 잇달아 내놓으며 레버리지 수요가 분산된 것도 비트코인 유동성에 부정적 영향을 준 것으로 분석된다.

이달 글로벌 가상자산 거래소 바이낸스가 삼성전자, SK하이닉스, 현대차 등에 최대 20배로 베팅할 수 있는 무기한 선물 상품을 잇달아 상장한 것이 대표적이다.

향후 비트코인 가격에는 미국의 ‘디지털자산 시장 명확성법(클래러티법)’ 상원 통과 여부와 ‘전략적 비트코인 준비금(SBR)’ 논의 등이 영향을 미칠 전망이다.

김민승 코빗 리서치센터장은 향후 가상자산 시장에 가장 큰 영향을 미칠 변수로 미국의 전략적 비트코인 준비금 논의와 최근 발의된 관련 법안인 ‘미국 준비자산 현대화법(ARMA)’을 꼽았다.

김 센터장은 “비트코인이 미국의 전략자산이 된다면 미 정부 뿐만 아니라 대부분의 금융기관도 비트코인에 자산 배분을 하게 될 수 있어 현물 ETF 승인보다 더 큰 영향을 미칠 수 있다”라고 했다.