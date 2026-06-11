11일 강남구보건소서 위촉식·첫 전체회의·현판식 개최 김의승 위원장 등 각계 전문가 참여…공약 실행계획과 구정 로드맵 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 민선 9기 강남구청장으로 당선된 김현기 당선인이 11일 강남구보건소 5층 회의실에서 구청장직 인수위원회 출범식을 갖고 본격적인 구정 인수 작업에 착수했다.

이날 출범식은 인수위원 및 자문위원 위촉장 수여와 현판식 순으로 진행됐다. 김 당선인은 인수위원회 출범을 계기로 공약 실현을 위한 구체적인 실행 전략 마련에 나설 계획이다.

인수위원회는 서울시 행정부시장을 지낸 김의승 전 부시장을 위원장으로, 강남구청장 권한대행을 역임한 권오철 전 부구청장을 부위원장으로 위촉했다. 위원회는 로봇, 마이스(MICE), 복지, 건축 등 다양한 분야 전문가 15명으로 구성돼 민선 9기 핵심 공약의 추진 방향과 실행 전략을 점검하게 된다.

또 26명의 자문위원단은 주요 정책과 현안에 대한 전문적인 자문 역할을 맡아 인수위원회의 정책 검토를 지원한다.

출범식 직후에는 김 당선인이 참석한 가운데 강남구 각 국·소·단장과 산하기관 이사장들이 주요 현안과 핵심 사업에 대한 업무보고를 진행했다.

인수위원회는 업무보고 내용을 토대로 구정 현황을 면밀히 점검하고 ‘강남을 힘차게, 구민을 신나게’라는 민선 9기 비전에 맞춰 공약별 추진 여건을 분석할 예정이다. 이를 통해 실행 가능한 정책 로드맵과 단계별 추진계획을 마련한다는 방침이다.

김현기 당선인은 “인수위원회의 전문성과 경험을 바탕으로 강남에 필요한 변화를 속도감 있게 준비하겠다”며 “주요 공약의 실행 방안을 구체화해 민선 9기 강남 대전환을 반드시 이뤄내겠다”고 강조했다.

강남구 안팎에서는 서울시의회 의장과 4선 시의원을 지낸 김 당선인이 풍부한 행정·정치 경험을 바탕으로 강남의 미래 성장동력 확보와 생활밀착형 정책 추진에 속도를 낼 것으로 기대하고 있다. 특히 인수위원회가 출범하면서 공약의 실현 가능성과 우선순위를 점검하는 작업도 본격화될 전망이다.