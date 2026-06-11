“이재명 정부집값 1년만에 14.73% 상승” “재건축, 재개발 정상화해 공급 늘려야”

[헤럴드경제=박병국 기자]오세훈 서울시장은 11일 “이재명 정부의 부동산 정책은 과거 문재인 정부 정책 실패의 역사와 소름 돋게 닮아 있다”며 정책 변환을 촉구했다.

오 시장은 11일 이날 자신의 페이스북에 글을 올려 이같이 밝힌 뒤, “(문재인 정권에서)5년에 걸쳐 서서히 망가뜨렸던 규제의 실패 방정식을 (이재명 정권에서) 단 1년 만에 압축해서 보여주고 있으니, 시민들이 ‘문재인 정권 부동산 실패의 빨리감기 버전이냐’라고 탄식하는 것 아니겠나”고 꼬집었다.

오 시장은 “부동산 시장은 구호나 이념이 아니라 예측 가능한 공급 정책으로만 안정된다”며 “지금 서울 시민들이 원하는 것은 또 다른 부동산 전쟁이 아니라 전세 매물을 시장에 나오게 하고 재건축, 재개발을 정상화하여 공급을 늘리는 현실적인 정책”이라고 말했다.

오 시장은 이재명 정부 취임 1년 만에 서울 아파트값 상승률이 무려 14.73%를 기록하며, 과거 노무현 정부(+11.68%)나 문재인 정부(+9.41%)의 첫해 상승률마저 가볍게 뛰어넘었다는 내용의 SNS 게시물을 언급하며 “이것이 천만 서울시민이 매일 피부로 느끼는 잔인한 현실이자 주거 위기감의 실체”라고 말했다.

그는 “사정이 이러한데도 얼마 전 대통령께서는 부동산 상승 압력을 ‘나름 잘 막아왔다’며 지금의 부동산 정책 참사를 ‘정상화 과정’이라 자평하신다”며 “그러나 시장은 이미 답을 보여주고 있다”고 강조했다. 이어 “매물이 줄고 있다. 전세 물건은 사라지고 있다. 월세는 치솟고 있습니다. 다주택자를 적으로 규정하며 압박할수록 집주인들은 집을 내놓기 보다 버티기를 선택하고 있다”며 “정부 스스로도 매물 잠김 우려를 인정하면서 추가 규제까지 검토하고 있다”고 말했다.

오 시장은 “부동산 시장은 구호나 이념이 아니라 예측 가능한 공급 정책으로만 안정된다”며 “지금 서울 시민들이 원하는 것은 또 다른 부동산 전쟁이 아니라 전세 매물을 시장에 나오게 하고 재건축, 재개발을 정상화하여 공급을 늘리는 현실적인 정책”이라고 말했다. 그러면서 “경고등은 진작에 켜졌다”며 “예고된 부동산 참사의 길을 정말 끝까지 가고야 말 것인가. 이제는 공급 확대와 시장 정상화라는 현실의 길로 방향을 전환해 달라”고 했다.