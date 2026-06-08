각사당 최대 1억원 한도 지원 연 2% 후반~3% 초반대 금리

[헤럴드경제=서정은 기자] 건설공제조합이 원자재 가격 상승, 건설경기 침체 등으로 유동성 위기를 겪고 있는 조합원을 지원하기 위해 총 3000억원 규모의 ‘특별융자’를 오늘(8일)부터 시행한다.

이날 건설조합에 따르면 이번 특별융자는 최근 중동 불안 등 대외적 요인으로 자금 가뭄을 겪고 있는 건설업계를 선제적으로 지원하기 위해 마련됐다.

조합은 지난 5월부터 하도급대금지급보증과 건설기계대여대금지급 보증 수수료는 10%, 계약보증과 공사이행보증의 기간연장 수수료는 30%를 한시적으로 할인해 시행 중이다. 조합측은 이같은 선제적 비용 절감 조치에 더해 이번 대규모 특별융자를 추가로 투입해 조합원의 금융 부담을 최소화하는 데 주력했다고 설명했다.

이번 특별융자는 시중 대비 낮은 수준인 연 2% 후반~3% 초반대 금리(신용등급별 차등 금리)로 책정된다. 조합원들이 시중은행 대출보다 저렴한 비용으로 긴급 자금을 조달할 수 있을 것으로 기대된다. 융자 한도는 출자 좌수 한 좌당 30만원(한 개사 당 최대 1억원) 한도로 지원되며, 중소기업 조합원들도 충분한 혜택을 받을 수 있도록 문턱을 낮췄다. 자금이 필요한 조합원은 지점을 직접 방문할 필요 없이 인터넷 창구를 통해 온라인으로 신청할 수 있다.

조합 관계자는 “지난달 실시한 보증수수료 인하가 건설현장의 고정비 부담을 줄이기 위한 조치였다면, 이번 특별융자는 고금리와 공사비 적체로 인한 조합원들의 자금 가뭄에 실질적인 단비가 될 것”이라면서 “앞으로도 조합은 조합원의 경영 안정과 건설산업의 위기 극복을 위한 다각적인 금융 지원 정책을 지속적으로 발굴해 나갈 것”이라고 말했다.

한편 건설공제조합은 지난달부터 중동발 위기에 대응하기 위해 비상경영체제를 가동 중이다.