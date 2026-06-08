[헤럴드경제=민성기 기자] 이천수 전 축구 국가대표가 홍명보호의 2026년 북중미월드컵 성적을 예측했다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 이번 대회에서 개최국 멕시코, 남아프리카공화국, 체코와 함께 A조에 편성됐다.

이천수는 6일 개인 유튜브 채널인 ‘리춘수’를 통해 “예선에서는 2승 1패를 할 것으로 본다”며 “승리하는 두 팀은 체코와 남아공, 1패는 당연히 개최국인 멕시코”라고 예상했다.

이어 “(조 2위로 32강에 가도) 16강은 솔직히 지금 좀 어렵다고 본다”며 “대진이 어떻게 될지 헷갈린다”고 말했다.

K리그 해설위원인 이황재는 “2승 1패를 예상한다. 1차전 체코전에서 승리할 것 같고 거기서 지면 멕시코전 여파는 대단할 것”이라고 말했다.

이천수는 체코전에 대해 “체코가 20년 만에 나가서 자기 기분에 빠져 있고, 이동 거리도 상당하고 고지대 적응도 못 하는 데에 베이스캠프가 있다”며 “그 경기는 무조건 100% 잡고 간다고 본다”고 말했다.

강성주 해설위원은 “1차전 체코전 무승부, 멕시코한테는 패배, 남아공을 상대로 세 골 정도 넣으면서 다음 라운드 진출 시나리오가 맴돈다”며 “1승 1무 1패면 조 3위가 될 가능성이 높아 16강 진출 가능성이 굉장히 희박하다고 본다”고 했다.

이들은 한목소리로 “조3위로 가면 브라질 등과 만나기 때문에 굉장히 어렵다”고 어두운 전망을 내놨다.

이천수는 이번 월드컵 키플레이어로 황희찬을 뽑았다.

그는 “황희찬이 그냥 황소 같이 흔들어줘야 대한민국의 축구가 풀린다고 본다. 원래 황희찬의 모습이 돌아오면 성적이 괜찮을 수 있다고 본다. 축구는 어디선가 흔들어줘야 한다. 원래 황희찬으로 흔들어주면 다른 쪽에서도 흔들릴 수도 있다. 부상에서 벗어나 원래 컨디션으로 저돌적인 황희찬, 밀고 들어가는 황희찬이 나오면 한국의 성적이 좋아질 것이라고 본다”고 말했다.

한편 대표팀은 결전지인 멕시코 과달라하라에 입성했다. 사전 캠프를 차렸던 미국 솔트레이크 시티에서 트리니다드토바고전(5-0 승), 엘살바도르전(1-0 승) 2연전을 치른 뒤 멕시코로 이동한다. 체코, 남아공과 달리 해발 1460m 수준인 솔트레이크 시티에서 훈련하면서 고지대에 적응을 마쳤다.