KBS N이 외주 제작한 애니메이션 논란 선관위 “KBS에서 만들어 문제 없을 줄” KBS “철저한 진상조사, 엄중 조치할 것”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 중앙선거관리위원회의 공식 홍보 영상에서 지역 비하 표현을 연상시키는 이미지가 등장해 파장이 일고 있다.

4일 경향신문은 지난달 28일 중앙선관위 공식 유튜브 채널에 게시된 개표참관인 안내 홍보 영상에서 홍어를 연상시키는 그래픽이 노출됐다고 보도했다.

애니메이션인 이 영상에서 남성 캐릭터들은 개표를 참관하다 한숨을 내쉬었다. 이 때 캐릭터들의 코와 입에서 홍어 형태로 보이는 이미지가 빠져 나갔다.

홍어는 일부 극우 성향 온라인 커뮤니티에서 호남 지역을 비하할 때 쓰이는 표현으로 알려져 있다.

선관위는 해당 영상을 공영방송 KBS의 자회사 KBS N에 외주를 맡겼다고 한다. KBS도 지방선거 개표방송에서 이 영상을 활용했다.

제작진은 해당 영상은 인공지능(AI)으로 제작했으며 당시 프롬프트(명령어)에 ‘입으로 반투명한 가오리 모양의 영혼이 빠져나가고 있다’고 입력했을 뿐 지역 비하 의도는 없었다는 입장을 밝힌 것으로 전해졌다.

선관위는 고의성은 없었다면서도 검수 과정의 미흡함은 인정했다.

선관위 관계자는 “특정 의도를 가지고 해당 이미지를 넣은 것은 절대 아니다”라며 “검수 당시 애니메이션에서 흔히 사용하는 말풍선 형태의 단순 이미지인 줄 알고 넘어갔다. KBS에서 만들다 보니 크게 문제가 없을 것으로 생각했던 부분도 있다”고 말했다.

KBS도 4일 ‘뉴스9’ 엥커 멘트를 통해 사과했다. KBS 측은 “개표방송 중 특정 지역을 비하하는 것으로 비칠 수 있는 동영상 그래픽이 방송된 점에 대해 깊이 사과드린다”며 “철저한 진상 조사를 통해 제작 관련자를 엄중히 조치할 것”이라고 밝혔다.

해당 영상은 현재 비공개 처리됐다.

하지만 온라인 커뮤니티를 중심으로 관련 장면이 확산하며 논란은 이어지고 있다.