오 시장 성수동서 총 1만4713표, 정 후보는 1만3008표 성수1가 제1동 등 4개 행정동서 모두 정 후보에 앞서 성동구 전체에서는 정 후보가 오 시장 앞서

[헤럴드경제=박병국 기자]정원오 더불어민주당 후보를 꺾고 5선에 성공한 오세훈 서울시장이 성동구 ‘성수동’에서 정 후보다 더 많은 표를 받은 것으로 확인됐다.

서울 중앙선거관리위원회에 따르면 오 시장은 성수동에서 총 1만4713표를, 정 후보는 총 1만3008표를 득표했다. 성수동은 성수1가 제1동과·제2동, 성수2가 제1동·제3동 등 총 4개의 행정동으로 나뉜다. 오 시장은 성수1가 제1동(4073표)·제2동(오 4268표), 성수2가 제1동(3689표)·제3동(2683표) 등 4개 행정동 전체에서 정 후보를 앞섰다. 정 후보는 성수1가 제1동에서 3095표, 제2동에서 4101표를, 성수2가 제1동에서 3318표, 제3동 2494표를 얻었다.

성수동은 선거기간 내내 ‘개발의 주역’을 놓고 오 시장과 정 후보간의 치열한 공방을 벌인 곳이다. 정 후보는 3선 성동구청장을 지내면서 성수동의 고유한 매력을 살리는 도시재생 사업을 주도했고, 젠트리피케이션(둥지 내몰림) 방지 조례를 전국 최초로 도입해 지속 가능한 상권을 일궈냈다고 주장했다. 특히 선거에 출마하며 저서 ‘성수동’을 출간하기도 했다. 반면 오 후보는 과거 재임 시절인 2010년, 낙후된 공장지대였던 성수동을 ‘IT산업개발진흥지구’로 지정해 첨단 산업과 문화가 융합될 수 있는 토대를 닦았다고 강조해왔다. 또한 이명박 전 대통령이 만든 ‘서울숲’이 지금의 성수동 발전의 기틀이 됐다고 거듭 설명했다. 오 시장은 “정성껏 심고 가꾼 수확물을 본인의 공인 양 내세우는 것은 부끄러운 짓”이라고 강하게 비판하기도 했다.

성동구 전체를 보면 정 후보가 총 8만3051표를 얻어, 오 후보 7만6519표를 얻었다. 두 사람의 표차이는 6532표다. 행정동으로 보면 오 후보는 총 17개의 행정동 중 금호4가동, 옥수동, 왕십리도선동, 행당제1동, 사근동 등 9군데에서 정 후보를 앞섰다. 옥수동에서는 오후보가 7719표를 얻어, 5436표를 얻은 정 후보보다 2000표 이상 앞섰다.

오 시장은 49.19%를 득표해 48.09%를 얻은 정후보는 1%차로 승리했다. 오 시장은 강남·서초·송파 등 강남 3구를 비롯해 용산·동작·광진·영등포·강동 등 한강벨트, 중구와 양천구 등 모두 10개 구에서 정 후보를 앞섰다. 나머지 15개 구에서는 정 후보가 우세했지만, 오 후보는 강남 3구 등에서 표차를 각각 10만표 안팎으로 크게 벌렸다.