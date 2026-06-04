한국사회복지공제회-우리은행, 주거래은행 업무협약 체결

[헤럴드경제=이태형 기자] 한국사회복지공제회는 4일 서울 서초구 한국사회복지공제회관에서 우리은행과 주거래은행 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약식에는 김용하 한국사회복지공제회 이사장과 조세형 우리은행 기관그룹장 부행장 등 관계자들이 참석해 양 기관의 협력 강화와 금융서비스 지원 확대 방안에 대해 논의했다.

이번 협약을 통해 양 기관은 ▷자금 집행 및 입출금 등 자금관리시스템 서비스 제공과 전산 업무 지원 ▷금리 및 수수료 우대 ▷SR(사회적 책임) 사업추진 및 부가서비스 제공 등에 대해 뜻을 모으기로 했다.

협약은 체결일로부터 3년간 유효하며, 양 기관은 상호 신뢰를 바탕으로 사회복지인 대상 금융서비스의 안정적 제공과 지원 기반 강화를 위해 긴밀히 협력할 예정이다.

김용하 이사장은 “신뢰할 수 있는 금융 파트너와의 협력은 공제회의 안정적인 운영과 금융서비스 향상에 중요한 기반이 된다”며 “이번 협약이 공제회의 업무 효율성을 높이고, 나아가 사회복지인 지원 체계를 한층 강화하는 뜻깊은 출발점이 되기를 바란다”고 말했다.