6월 5일 당산근린공원 중앙광장서 개최…탄소중립 체험, 홍보존 운영 일상 속 기후위기 대응 정보 안내… 에코마일리지·올바른 분리배출 홍보

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 ‘제31회 세계 환경의 날’을 맞아 오는 6월 5일 오전 11시 당산근린공원 중앙광장에서 기념 행사를 개최한다고 밝혔다.

‘세계 환경의 날’은 1972년 유엔이 국제사회의 공동 노력을 선언하며 제정한 날로, 우리나라는 1996년부터 법정기념일로 지정해 동참하고 있다.

올해로 31회째를 맞아 환경의 날에 개최되는 이번 행사는 환경보호의 중요성을 되새기고 생활 속 실천 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

행사는 당일 오전 11시부터 오후 2시까지 진행되며, 크게 ▷환경보전 사업 홍보 ▷탄소중립 체험 ▷환경의 날 기념 문화공연(마술쇼, 버스킹)으로 나누어 운영된다.

특히 구민 누구나 참여할 수 있는 다채로운 체험 프로그램이 풍성하게 준비됐다. 주요 프로그램으로는 ▷친환경 수세미·주방세제바 만들기 ▷바다보석 목걸이·캔꼭지 지구키링 만들기 ▷나만의 친환경 화분 만들기 ▷태양광 미니 자동차 만들기 ▷환경 그립톡·디퓨저 만들기 등이 있으며, 페이스페인팅과 캐리커처 등 축제 분위기를 더할 이벤트도 함께 열린다.

아울러 구는 일상생활과 밀접한 기후위기 대응 정보를 주민들에게 알기 쉽게 안내할 예정이다. 행사장에서는 구가 추진 중인 에어컨 실외기 차양막 설치, 에코마일리지 제도, 올바른 분리배출 방법, 풍수해 보험, 친환경 방역 사업 등에 대한 홍보 부스도 함께 운영된다.

구는 복지와 환경을 동시에 챙기는 ‘일석이조’의 친환경 정책을 꾸준히 펼쳐오고 있다. 대표적으로 ▷저소득층 에너지바우처 지급 ▷취약계층 친환경 고효율 LED 조명 보급 ▷경로당 차열페인트 도장(쿨루프) 사업 등을 통해 취약계층의 주거 환경 개선과 탄소 배출 절감에 앞장서고 있다.

최호권 영등포구청장은 “구민들이 환경의 소중함을 다시 한번 되새기고, 일회용품 줄이기와 자원순환 등 친환경 생활문화가 더욱 확산되길 기대한다”며 “앞으로도 기후 변화에 적극적으로 대응하는 다양한 정책을 추진해 나가겠다”고 전했다.