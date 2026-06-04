해수부, 고수온·적조 종합대책 시행…액화산소 공급장치 등 역대 최대 보급 7월 초중순 특보 예상…피해 발생 시 생산비까지 복구비 지원

[헤럴드경제=김선국 기자] 올여름 우리 바다 수온이 평년보다 1도 이상 높을 것으로 전망되면서 정부가 고수온·적조 대응 장비를 역대 최대 규모로 보급하는 등 피해 예방에 나선다.

해양수산부는 여름철 고수온과 적조로 인한 양식수산물 피해를 최소화하기 위해 ‘2026년 고수온·적조 종합대책’을 수립해 시행한다고 4일 밝혔다.

국립수산과학원 계절해양예측시스템에 따르면 이번 여름 우리 바다 대부분 해역의 수온은 평년보다 1도 이상 높을 것으로 예상된다. 이에 따라 고수온 특보는 지난해보다 이른 7월 초중순께, 적조 특보는 7월 말 이후 발령될 가능성이 높은 것으로 전망됐다.

해수부는 우선 현장 중심의 예방 체계를 강화한다. 실시간 수온 관측망은 지난해 200개에서 올해 210개로 확대한다. 양식장 대응 능력을 높이기 위해 액화산소 공급장치와 저층해수 공급장치 등 고수온 대응 장비 보급 예산도 지난해 58억원에서 올해 76억원으로 31% 늘렸다.

고수온에 취약한 조피볼락, 넙치, 전복 등에 대해서는 수급·가격 동향 정보를 제공하고 소비 촉진 행사와 연계해 조기 출하를 유도할 계획이다.

재난 대응 체계도 강화한다. 해수부는 위기경보 수준에 따라 비상대책본부를 운영하고 현장 점검을 실시한다. 폐사가 우려되는 양식어류를 신속히 방류해 피해를 줄이는 긴급방류 제도도 운영할 예정이다.

피해 복구와 경영 안정 지원 제도도 개선한다. 기존에는 치어 입식비만 지원했지만 올해부터는 사료비, 유류비, 인건비 등 생산비용까지 복구비 지원 범위에 포함한다. 재해보험은 이상재해 발생 시 차년도 보험료 할증 대상에서 제외하고 보험 적용 품목도 확대한다.

기후변화에 대응한 양식 산업 구조 개선도 추진한다. 양식생물을 상대적으로 수온이 낮은 해역으로 이동시키는 월하장을 운영하고, 품종 전환을 위한 시범양식 사업과 고수온 내성 품종 개발도 지원한다.

최현호 해수부 수산정책실장은 “작년에는 지방정부와 어업인들의 적극적인 협조와 대응 덕분에 역대 최장기간인 85일간의 고수온에도 불구하고 피해를 전년 대비 87% 줄일 수 있었다”며 “올여름에도 관계기관 및 어업인과 협력을 강화해 피해를 최소화할 수 있도록 적극 대응하겠다”고 말했다.