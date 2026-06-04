“맨정신 국민들과 손잡은 덕분” “국힘 스스로 양아치 시대 청산해야” “극우심판·이재명 견제·보수재건 메시지”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 보수논객 조갑제 조갑제닷컴 대표는 부산 북구 갑 국회의원 보궐선거에서 무소속 한동훈 후보가 3자 대결 구도에서 여야 후보를 누르고 당선된 것을 두고 “장동혁이 죽어줘야 할 때”라고 말했다.

조 대표는 4일 자신의 페이스북에 글을 올려 “한동훈의 대역전극”이라며 부산 북구 갑 국회의원 보궐선거 결과를 평가한 뒤 “그렇게 죽이려던 한동훈이 살아 돌아왔으니 장동혁이 이제 정치적으로 죽어주어야 할 때 아닌가?”라고 했다.

앞서 국민의힘 당 대표를 지낸 한 당선인은 당원 게시판에 윤석열 전 대통령의 비판글을 썼다는 이유로 장 대표 체제 아래에서 제명 당했다.

조 대표는 같은 날 조갑제닷컴 사이트에 올린 글에서 “장동혁의 국힘은 졌지만, 오세훈(서울 시장 선거)·한동훈·유의동(경기 평택을 재건거)이 대표하는 진짜 보수는 이겼다”라며 “윤석열·장동혁·황교안과 손절하고 맨정신 국민들과 손잡은 덕분”이라고 분석했다.

그러면서 “국힘도 스스로 양아치의 시대를 청산해야 한다”라며 “윤석열 계엄령을 계몽령이라 칭송한 의원들, 거짓선동자 전한길을 스승처럼 모신 의원들, 부산에 내려가 한동훈에게 저주를 퍼부은 이른바 중진의원들, 부정선거음모론이 거짓인 줄 알면서도 이 정신질환자들과 결탁한 자들. 좋은 학교 나와서 출세하여 영화를 누리면서 영혼을 악령에 팔아넘긴 식민지 관료형 정치인들의 명단을 만들어 공천에서 영구배제해야 한다”라고 장 대표 세력을 강도 높게 비판했다.

그는 “한동훈·오세훈·유의동은 극우컬트그룹의 양아치 노선과 싸워서 당선되었고 박형준(부산 시장 선거) 후보는 장동혁 그늘에서 벗어나지 못하여 낙선했다”라며 “용감한 것이 가장 좋은 전략이다”라고 박 후보의 패인을 짚었다.

오세훈 국민의힘 후보가 정원오 더불어민주당 후보를 역전승한 서울 시장 선거 결과에 대해선 “이재명 정권의 스타벅스 불매운동은 헌법정신을 건드렸다. 개인주의적인 시민들의 저항을 만나 서울시장 선거 패배를 자초했다”라며 “이번 선거로 이재명 공소취소 시도도 어렵게 됐다”라고 내다봤다.

조 대표는 “한국인은 오만한 권력을 용서하지 않는다”라며 “한국에서 누가 지금 가장 오만한 사람인가, 이번 선거의 교훈은 여기에 있다. 극우심판, 이재명 견제, 보수재건. 이게 이번 선거의 메시지다”라고 평가했다.

이어 “한국 민주주의 만세! 민주주의는 실수를 견딘다”라고 덧붙였다.