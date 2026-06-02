“장윤기, 검찰 보완수사로 성범죄 목적 혐의 드러나” “직장 동료에 대한 성폭력·스토킹 혐의도 함께 기소” “부모 심정 가늠조차 어려워…무관용 원칙으로 엄벌”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 정성호 법무부 장관이 광주 도심 한복판에서 여고생을 흉기로 살해한 혐의로 2일 구속 기소된 장윤기(23)에 대해 “이런 범죄자들이 재판 중 심신미약, 거짓 반성문 따위의 변명으로 부당한 감형을 받지 않도록 만전을 기하겠다”고 밝혔다.

정 장관은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에 “오늘 광주 여학생 흉기 살인 사건의 가해자 장윤기를 기소해 법의 심판대에 세웠다”며 “당초 알려진 17살 고(故) 이채원 양에 대한 ‘단순 살인’ 혐의가 아니라, 경찰 송치 후 광주지검 수사팀의 전면적인 보완수사로 드러난 성범죄를 목적으로 한 ‘성폭력처벌법상 강간등살인’ 혐의”라며 이같이 적었다.

정 장관은 “직장 동료 여성에 대한 성폭력과 스토킹 범죄를 저지른 혐의도 함께 기소했다”며 “참담하고 충격적인 범죄”라고도 설명했다.

정 장관은 “이틀 전 채원 양의 부모님께서는 딸의 이름과 얼굴을 공개하며 가해자 장윤기에 대한 엄벌을 간절히 호소하셨다”며 “저 역시 두 딸을 둔 아버지로서, 사랑하는 딸을 하루 아침에 잃고 눈물로 가해자 엄벌을 호소하는 부모님의 비통한 심정을 가늠하기조차 어렵다”고 했다.

이어 “사람을 살리는 응급구조학과 진학을 꿈꾸던 따뜻하고 착한 학생이었기에 더욱 가슴 아프고 안타깝다”며 “법무부는 장윤기의 범죄는 물론 청소년, 여성 등 사회적 약자를 대상으로 한 악질적 범행을 무관용을 원칙으로 엄벌하도록 하겠다”고 강조했다.

정 장관은 “유가족들의 빠른 일상 회복을 위한 심리 치유과 범죄 예방 및 재발 방지 대책 마련에도 최선을 다할 것”이라고 했다.

또한 “채원 양을 돕기 위해 용기있게 나섰다가 중상을 입은 남학생에게도 경의를 표한다”며 “우리 사회가 반드시 기억해야 할 정의로운 양심”이라고 적었다.

정 장관은 “다시 한번 고 이채원 양의 명복을 빌며, 큰 충격과 슬픔을 겪고 계실 유족과 채원 양의 친구들에게 위로를 전한다”며 “법무부는 범죄로부터 국민이 안전한 나라를 만들기 위해 책임을 다하겠다”고 강조했다.

이날 광주지검 형사3부(부장 김진희)는 장윤기를 성폭력처벌법상 강간등살인 등 혐의로 구속 기소했다고 밝혔다. 장윤기는 지난달 5일 자정께 광주 광산구 월계동의 인적 드문 보행로에서 고교 2학년 여고생 A양을 살해한 혐의로 범행 당일 아침 긴급 체포됐다. 같은달 7일에는 구속영장이 발부됐고, 경찰은 검찰에 장윤기를 구속 상태로 송치했다. 검찰은 이후 직접 보완수사에 나섰다.

앞서 광주경찰청은 지난달 14일 신상정보공개심의위원회를 열고 장윤기의 이름과 얼굴 등을 공개했다.