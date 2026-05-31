인접국 우간다서도 확진자·사망자 보고 “시신 만지는 행위, 바이러스 더욱 확산”

[헤럴드경제=김진 기자] 국제 보건단체들이 아프리카 콩고민주공화국(민주콩고)에서 연일 확산하는 에볼라 사태와 관련해 방역 강화의 필요성을 주문했다. 민주콩고에서는 의심 환자가 1000명을 넘어섰다.

30일(현지시간) 영국 BBC 방송에 따르면 국제 의료·구호단체인 국경 없는의사회(MSF)의 앨런 곤살레스 부대표는 이날 성명을 통해 “민주콩고 이투리주에서 에볼라 발병이 공식 선언된 지 2주가 지난 현재 상황은 매우 심각하다”며 “에볼라 발병 사례 가운데 이렇게 짧은 기간에 이처럼 많은 환자가 보고된 적이 없다”고 우려를 표했다.

곤살레스 부대표는 “현재 누구도 이번 발병의 실제 규모와 심각성을 정확히 알지 못한다”며 “매일 새로운 의심 환자가 보고되고 있지만 수백개의 검체가 아직 검사되지 않은 상태”라고 말했다. 이어 “현장 방역이 전염병의 급속한 확산 속도를 따라가지 못하고 있다”고 했다.

민주콩고에서는 에볼라 의심 환자가 1000명을 넘었다. 사망자는 최소 246명인 것으로 집계됐다. 인접국인 우간다에서도 확진자 9명과 사망자 1명이 보고됐다.

테워드로스 아드하놈 거브러여수스 세계보건기구(WHO) 사무총장은 이번 발병의 중심지인 민주콩고 동부 이투리주를 방문해 방역 상황을 점검했다. 테워드로스 사무총장은 “대응이 어떻게 이뤄지고 있는지, 어떤 어려움이 있는지 확인하고 지원하기 위해 왔다”며 지역 사회가 방역 활동에 더 적극적으로 참여해야 한다고 했다.

특히 현지의 장례 문화에 대한 우려를 나타났다. 테워드로스 사무총장은 “에볼라로 숨진 사람의 시신을 만지는 행위 등 일부 장례 문화는 바이러스를 더욱 확산시킬 수 있다”고 말했다.

톰 프리든 전 미국 질병통제예방센터(CDC) 국장도 블룸버그TV의 한 프로그램에 출연해 “이번 에볼라 유행이 팬데믹을 일으키지는 않을 것”이라면서도 “이번 유행은 일종의 시험으로, 세계는 이 시험을 잘 치르고 있지 못하다”고 지적했다.

프리든 전 국장은 도널드 트럼프 미 행정부가 WHO 분담금 납부를 중단하고, CDC 인력을 3000명 이상 감축한 것과 관련해 “우리의 방어 체계가 약화됐다”고 지적하기도 했다. 프리든 전 국장은 버락 오바마 행정부 시절 CDC 국장을 지냈다.

에볼라는 일반적으로 과일박쥐 등 야생동물에서 발생하며, 감염된 동물을 섭취·접촉한 사람에게 전파될 수 있다. 감염자의 혈액, 구토물, 설사, 침, 소변, 정액, 땀이나 오염된 주사기, 침구류, 의류 등을 접촉하면 감염될 수 있다. 이번 발병은 에볼라 바이러스의 한 종류인 ‘분디부조’ 바이러스에 의한 것으로 확인됐다.