‘투표지 노출 논란’ 연이틀 총공세

[헤럴드경제=양대근 기자] 6·3 지방선거 전 마지막 일요일인 31일 국민의힘은 이재명 대통령의 투표지 노출 논란과 관련 “노골적인 관권선거이자 심각한 선거 개입”이라며 총공세를 펼쳤다.

장동혁 국민의힘 상임선대위원장 겸 대표는 페이스북에 이 대통령이 이날 엑스(X·옛 트위터)에 “투표 포기는 사익을 위해 권력을 남용하는 자들에게 기회를 주는 것”이라고 올린 글을 언급하며 “이재명이야말로 사익을 위해 가장 큰 권력을 남용하는 장본인 아닌가”라고 공세를 펼쳤다.

장 위원장은 “이재명은 여전히 핍박받는 야당 대표 행세를 한다. 무소불위의 종신 대통령이라도 꿈꾸나”라며서 “주권자가 투표로써 극복해야 할 ‘구태 기득권 집단’은 바로 이재명과 민주당이다. 국민들이 일어날 것”이라고 꼬집었다.

지난 29일 이 대통령이 사전투표를 하면서 기표소에 들어갔다 잠깐 투표지를 들고 나와 기표 도장에 관해 문의를 한 것과 관련 공세도 이어갔다. 국민의힘은 전날 이 대통령을 공직선거법 위반 혐의로 경찰에 고발한 바 있다.

송언석 공동선대위원장은 페이스북에 “투표하다가 갑자기 나와서 투표 관리관을 까딱까딱 거만한 손짓으로 부르면서 ‘일로 와보세요’ 한다. ‘보여주시면 안 된다’는 말에 ‘상관없으니까’로 일축한다”며 “법 따위 헌법 따위 나에게는 아무 상관 없다는 뜻”이라고 지적했다.

그러면서 “모두 투표장에 나가서 독선과 오만에 빠져 권력에 도취해버린 이재명 정권을 심판해달라”며 “그리고 대통령에게 ‘대통령도 국민의 한 사람일 뿐’이라고 말씀해달라”고 촉구했다.

최보윤 중앙선대위 공보단장은 논평에서 “이번 사태는 단순 실수가 아니라 선거 막판 위기감 속에 감행한 기획형 공개투표이자 민주 선거의 대원칙을 뿌리째 흔든 공산당식 공개투표”라며 “사실상의 대통령발 총동원령이며 직접 ‘오더’를 내린 최악의 관권선거”라고 비난했다.

이어 “대통령의 절대 권력도 선거관리위원회의 비호도 결코 불법을 가리는 방패가 될 수 없다”며 “경찰은 법과 원칙에 따라 신속하게 수사해야 한다”고 덧붙였다.