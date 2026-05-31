항만사업장 71곳 선정…50인 미만 사업장 지원 강화 AI CCTV·스마트 에어백 보급…7월 추가 공모 예정

[헤럴드경제=김선국 기자] 정부가 항만 근로자 안전사고 예방을 위해 올해 전국 항만사업장 71곳에 안전시설과 장비 설치를 지원한다. 올해부터는 50인 미만 소규모 사업장 지원도 확대한다.

해양수산부는 올해 항만사업장 재해예방시설 지원사업 대상지로 71개 사업장을 선정했다고 31일 밝혔다.

이 사업은 항만 현장의 추락사고와 중대재해를 줄이기 위해 추락방지 장치와 인공지능(AI) 기반 사고예방 장비, 응급구조 설비 등의 설치를 지원하는 사업이다.

해수부는 2022년부터 지난해까지 국비와 항만공사 보조금 등 총 146억원을 투입해 244개 사업장에 안전시설과 장비 보급을 지원했다.

올해부터는 소규모 사업장 지원 비중을 높였다. 기존에는 국비 지원율을 일괄 50% 적용했지만 올해부터는 50인 미만 사업장에는 50%, 그 외 사업장에는 30%를 적용하는 방식으로 바꿨다. 이번 지원 대상 71곳 가운데 10곳이 50인 미만 사업장이다.

대표 지원 장비로는 스마트 에어백과 응급구조함, AI 기반 영상장비(CCTV) 등이 있다.

스마트 에어백은 고소 작업 중 추락사고가 발생할 경우 즉시 팽창해 신체 주요 부위를 보호하고 자동으로 사고를 알리는 장비다. 응급구조함은 크레인에 장착해 구조 인력이 선박에 신속하게 진입할 수 있도록 돕는다.

AI 기반 CCTV는 항만 하역장 내 중장비 주변의 작업자를 인식해 운전자에게 위험 상황을 알려주는 장비로, 사각지대 사고 예방에 활용된다.

해수부는 오는 7월 추가 공모를 통해 지원 대상을 확대할 계획이다.

김혜정 해수부 해운물류국장은 “항만은 24시간 운영되는 작업공간으로 안전사고 위험이 상존한다”며 “항만 현장의 안전 사각지대를 줄이고 근로자들이 안심하고 일할 수 있는 환경 조성에 힘쓰겠다”고 말했다.