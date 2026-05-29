김세의 구속되자…‘지분 50%’ 은현장, “김세의 대표 해임, 제가 가세연 맡겠다”

[헤럴드경제=장연주 기자] 김세의 가로세로연구소(이하 가세연) 대표가 구속되면서 가세연이 사실상 경영 공백을 겪게 된 가운데, 유튜브채널 ‘장사의 신’을 운영하고 있는 은현장 씨가 경영권 확보에 나섰다. 은씨는 가세연 지분 50%를 보유하고 있다. 은씨는 지난 27일 기자 출신 유튜버 이진호와 인터뷰에서 “김세의 대표를 해임하고 그 자리에 저를 선임하겠다”며 “내 대표이사 선임은 아무도 못 막는다. 막을 사람이 구속돼 있고, 구치소에서 나오려면 최소 4~6개월은 걸릴 것”이라고 말했다. 그는 김 대표에 대한 직무집행정지 및 직무대행자 선임 가처분을 법원에 신청할 예정이며, 가처분이 인용되면 가세연 대표가 되겠다고 밝혔다. 은씨는 가로세로연구소 사명을 ‘가로세로장사연구소’로 바꾸고 대대적인 조직 개편을 하겠다고 예고했다. 그는 이어 “모두가 힘을 합쳤기에 김세의를 이길 수 있었다”며 “2년6개월간 싸웠는데, 못 이길 것 같았다”고 털어놨다. 김세의와 은현장의 악연은 약 2년6개월 전에