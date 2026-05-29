중복지원 금지 2022년 이후 최고…경쟁률 6.2대 1 “삼성·SK 반도체 계약학과 관심 고조가 영향 미쳐”

[헤럴드경제=김용재 기자] 2027학년도 전국 영재학교 지원자 수가 역대 최고치를 기록했다. 이는 의대 보다는 이공계 선호도가 높아진 결과로 풀이된다.

29일 종로학원이 원서접수를 마감한 전국 8개 영재학교 중 경쟁률을 공개한 7개교를 분석한 결과, 올해 영재학교 지원자는 총 4155명으로 지난해 3827명 대비 8.6%(328명) 증가했다.

평균 경쟁률은 6.21대 1로 파악됐다. 학교 간 중복지원이 전면 금지된 2022학년도 이후 지원자 수와 경쟁률 모두 가장 높은 수치다.

학교별로는 세종과학예술영재학교의 상승 폭이 두드러졌다. 지원자 수가 전년 대비 30.2%(147명) 급증한 634명을 기록했다. 이어 ▷대전과고 13.8%(64명) ▷대구과고 12.5%(73명) ▷경기과고 8.8%(55명) ▷광주과고 3.4%(16명) 순으로 지원자가 늘었다.

경쟁률은 세종과학예술영재학교가 7.55대 1로 1위를 차지했다. 이어 ▷대구과고(7.32대 1) ▷인천과학예술영재학교(6.81대 1) ▷대전과고(5.88대 1) ▷경기과고(5.67대 1) ▷광주과고(5.46대 1) ▷서울과고(5.43대 1)가 뒤를 이었다.

이에 대해 종로학원은 올해 지역의사제 도입으로 상위권 학생들의 의대 선호도가 더욱 높아질 수 있는 환경에서 ‘이례적인 현상’이라고 분석했다.

임성호 종로학원 대표는 “영재학교 졸업 후 의대에 지원할 경우, 내신과 서류 등에서 사실상 지원이 불가능할 정도의 불이익을 받는다”며 “그럼에도 지원자가 늘어난 것은 중학교 상위권 학생들의 이공계 진로 선택이 증가했음을 시사한다”고 말했다.

최근 반도체 등 첨단산업에 대한 관심 고조도 긍정적 영향을 미친 것으로 보인다. 2027학년도 대입에서 삼성전자와 SK하이닉스 반도체 계약학과는 총 10개 대학에서 460명을 선발한다. 삼성전자는 연세대, 성균관대, 한국과기원 등 7개 대학에서 350명을 뽑는다. SK하이닉스는 고려대, 서강대, 한양대 등 3개 대학에서 110명을 선발할 예정이다. 이에 따라 대입 수험생의 선호도 역시 상승할 것으로 예상된다.

한편, 원서접수를 마감한 전국 8개 영재학교는 7월 4일부터 12일까지 각 학교별 영재성 검사를 실시한다. 이후 8월 8일과 15일에 캠프를 거쳐 8월 21일과 25일 최종 합격자를 발표할 예정이다.