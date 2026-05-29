1500만 고객 기반 수익성 강화 개인사업자 유입에 수신 29조 달성 중저신용자 대출 34.75%…1금융권 최고

[헤럴드경제=유혜림 기자] 토스뱅크가 올해 1분기 당기순이익 296억원을 기록하며 전년 동기(187억원)보다 58% 증가했다고 29일 밝혔다. 지난달 1500만 고객 수를 돌파하면서 안정적인 이익 궤도에 진입했다는 평가가 나온다.

여신 잔액은 15조5047억원으로 전년 동기보다 4.4% 증가했다. 토스뱅크는 자체 신용평가모형(TSS 3.0)을 포함한 9개 특화 심사모형을 활용해 리스크 관리 체계를 고도화하고 여신 포트폴리오 다변화에 나섰다. 이에 따라 개인사업자 보증대출과 전월세보증금대출 증가에 힘입어 전체 여신 가운데 보증부 대출 비중은 38.5%로 1년 전보다 12.9%포인트 상승했다.

수신 잔액은 29조455억원을 기록했다. 올해 1월 개인사업자 전용 통장과 카드를 출시하며 개인사업자 금융 서비스를 확대한 결과라는 설명이다. 비대면 ‘아이통장’ 가입자도 늘면서 0~19세 고객 수는 121만6600명으로 전년 동기 대비 59% 증가했다.

1분기 이자이익은 3287억9600만원을 기록했다. 같은 기간 비이자이익은 -70억원으로 지난해 같은 기간(-152억원)보다 적자 폭이 54% 축소됐다. 자산관리(WM) 서비스 누적 판매 연계액은 27조7000억원으로 지난해 말보다 약 4조원 증가했다. 이달 펀드판매중개업 본인가를 획득하면서 자산관리 사업 확대에도 속도를 내겠다는 구상이다.

1분기 말 기준 고객 수는 1487만명으로 전년 동기 대비 19.3% 증가했다. 특히 4월 말에는 1500만명을 돌파하는 성과도 냈다. 월간활성이용자수(MAU)도 3월 말 기준 1020만명을 기록했고, 5월 말에는 1100만명까지 늘었다.

포용금융 성과도 이어졌다. 1분기 기준 중저신용자 대출 비중은 34.75%로 1금융권 은행에서 가장 높은 수준을 유지했다. 햇살론뱅크와 사잇돌대출 등 서민정책금융 상품의 1분기 공급액은 4574억원, 누적 공급액은 2조5628억원으로 집계됐다. 특히 햇살론뱅크 누적 공급액은 1조4700억원을 넘어섰다.

건전성 지표도 개선됐다. 1분기 연체율은 1.07%로 전년 동기 대비 0.19%포인트 하락했다. 고정이하여신(NPL) 비율은 0.87%로 0.11%포인트 낮아졌고, 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율은 16.62%로 0.72%포인트 상승했다. 대손충당금 적립률은 320.81%를 기록해 손실흡수 능력도 강화됐다.

토스뱅크 관계자는 “단단해진 재무적 기초체력을 기반으로 책임 있는 포용금융을 전개하는 한편, 고객 중심의 혁신적인 뱅킹 서비스를 지속적으로 시장에 선보일 것”이라고 밝혔다.