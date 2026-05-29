[헤럴드경제=정대한 기자] 남양유업은 가공유 브랜드 ‘초코에몽’이 4년 연속 국내 오프라인 초코 가공유 시장에서 점유율 1위를 유지했다고 29일 밝혔다.

시장조사기관 닐슨코리아에 따르면 지난해 약 1436억원 규모의 국내 오프라인 초코 가공유 시장에서 ‘초코에몽’은 시장점유율(MS) 24.9%로 1위를 기록했다. 2022년부터 2025년까지 4년 연속 1위다.

남양유업은 “초코에몽은 국산 1등급 원유와 유크림, 스페인산 코코아 원료 등 원재료 배합과 원유 함량을 관리하며 브랜드 특유의 진한 맛을 유지하는 데 집중해 왔다”고 비결을 설명했다.

초코에몽은 브랜드 확장을 이어가고 있다. 기존 ‘초코에몽’을 비롯해 ‘말차에몽’, ‘초코에몽 Mini 무가당’, ‘우유 듬뿍’ 시리즈 등으로도 접점을 넓혀왔다.

남양유업에 따르면 초코에몽을 포함한 가공유 전체 제품군의 올해 1분기 매출은 전년 동기 대비 7% 증가했다. 성분 경쟁력 강화와 신제품 개발, 제품군 확대 전략 등이 복합적으로 반영된 결과다.