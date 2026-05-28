출자기관 평균 배당성향 40.9%…목표치 첫 달성 한전도 2년 연속 배당…적자 공기업은 여전히 ‘무배당’

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 올해 출자기관으로부터 2조7000억원이 넘는 배당금을 거둬들이며 역대 최대 실적을 기록했다.

산업은행·기업은행·수출입은행 등 3대 국책은행이 전체 배당의 70%를 책임지면서 정책금융기관 실적 개선이 정부 수입 확대를 이끌었다.

재정경제부는 28일 2025회계연도 실적에 따른 올해 정부 출자기관 배당금이 총 2조7951억원으로 확정됐다고 밝혔다. 지난해보다 4964억원 증가한 규모다.

당기순이익 대비 총배당 비율을 뜻하는 평균 배당성향은 40.9%로 전년보다 1.18%포인트 상승했다. 정부가 설정한 출자기관 배당성향 목표치 40%도 처음 달성했다.

배당 규모와 배당성향 모두 역대 최대 수준이라는 게 재경부 설명이다.

전체 40개 정부 출자기관 가운데 실제 배당을 실시한 기관은 20곳이었다. 나머지 20곳은 적자 누적이나 결손금 보전 등을 이유로 배당하지 못했다.

특히 한국토지주택공사(LH), 한국공항공사, 한국철도공사 등 11개 기관은 당기순손실이 발생해 무배당 처리됐다. 한국수자원공사 등 9개 기관은 영업이익을 냈음에도 이월결손금 등을 이유로 배당을 실시하지 않았다.

배당 확대는 국책은행들이 주도했다. 산업은행·중소기업은행·수출입은행 등 3대 국책은행의 정부 배당금은 총 1조9536억원으로 전체의 69.9%를 차지했다.

산업은행 배당금이 8806억원으로 가장 많았다. 과거 정책금융 펀드 운용 종료 이후 회수된 모펀드 자금 2949억원이 포함되면서 배당 규모가 크게 늘었다.

이어 기업은행이 5968억원, 수출입은행이 4762억원을 각각 배당했다.

에너지 공기업들도 실적 회복에 힘입어 배당에 참여했다. 장기간 적자에 시달렸던 한국전력은 산업용 전기요금 인상 효과 등에 힘입어 지난해 대규모 순이익을 내며 1802억원을 배당했다. 지난해에 이어 2년 연속 배당이다.

한국가스공사는 279억원, 한국지역난방공사는 246억원을 각각 배당했다.

3대 국책은행 다음으로는 인천국제공항공사가 3194억원을 배당해 가장 큰 규모를 기록했다.

이 밖에 한국투자공사(835억원), 한국자산관리공사(521억원), 한국주택금융공사(380억원), 인천항만공사(287억원), 한국도로공사(260억원), 한국농어촌공사(188억원), 부산항만공사(109억원) 등도 100억원 이상 배당에 참여했다.

재경부 관계자는 “배당성향 목표치 40%는 올해까지 적용된 기준”이라며 “향후 새로운 중기 배당 목표를 설정할지 여부와 수준은 추가 검토할 계획”이라고 말했다.