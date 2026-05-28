중소기업중앙회 부산울산본부서 간담회 스타트업 만나 수도권 쏠림 등 애로 청취

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 전재수 더불어민주당 부산시장 후보가 중소기업과 스타트업·이노비즈협회(중소기업기술혁신협회) 간담회를 잇달아 가지며, 부산 경제인들과 소통했다.

전 후보는 28일 오전 중소기업중앙회 부산울산지역본부에서 중소기업인들과 간담회를 가졌다. 허현도 중소기업중앙회 부산울산중소기업회장을 비롯한 중소기업인들은 기업 및 인재 유입 촉진, 산업혁신역량 제고 등 내용이 담긴 ‘중소기업 정책과제집’을 전달했다.

전재수 후보는 “중소기업은 대한민국 민생경제의 근간”이라며 “중소기업들이 신기술을 개발할 수 있는 양적·질적 성장 기회를 확대하겠다”고 말했다. 아울러 “부산의 새로운 미래 성장동력은 해양수도”라며 “부산의 강점인 항만·물류·제조 기반에 AI를 입혀 중소기업의 경쟁력을 강화하겠다”고 했다.

스타트업·이노비즈협회 현장 간담회에서는 스타트업 대표들과 이노비즈협회 회원사들이 자본과 기회의 수도권 쏠림으로 투자유치를 위해 서울을 오가야 하는 현실을 토로했다. 이와 함께 전문인력 확보 등 기업성장 전반에서 겪는 애로사항을 전달했다.

전 후보는 “스타트업은 곧 부산의 미래”라며 “부산을 스타트업의 ‘기회의 바다’로 만들겠다”고 약속했다. 이어 “부산에서 시작해 부산에서 투자를 유치하고 인재를 채용하며, 지속가능한 창업 생태계를 반드시 완성하겠다”고 약속했다.