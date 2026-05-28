26일 서소문 고가 붕괴 사고 후 첫 기자설명회 안전 예방 예산도 현행 10%에서 30%로 확대

[헤럴드경제=박병국 기자]정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 28일 안전 시장 직속 생명안전위원회를 설치해 안전 행정의 컨트롤타워로 운영하겠다고 밝혔다. 또 “서소문고가 철거 현장 붕괴 사고 관련 사안은 절대 정쟁화 하지 않을 것”이라고 강조했다.

정 후보는 28일 중구 선거사무소에서 열린 안전 관련 기자설명회에서 “시민의 생명과 안전을 서울의 첫번째 기준으로 세우겠다”며 이같이 말했다. 이날 기자 설명회는 26일 서소문고가 철거 현장 붕괴 사고 후 처음 열렸다.

먼저 정 후보는 당선시 시장 직속 생명안전위원회를 가동하겠다고 약속했다. 그는 “시장이 직접 위험을 챙기고, 보고와 점검, 현장 조치가 끝까지 이뤄지도록 하겠다”고 말했다 이어 “산업안전기동대, 특별사법경찰, 소방, 자치경찰, 자치구가 함께 움직이는 2중, 3중의 현장 점검 체계를 구축해, 공사장, 지하공간, 노후 기반시설부터 전면 점검하겠다”며 “사고가 난 뒤 수습하는 행정이 아니라, 사고 전 위험을 예방하는 선제적 행정으로 바꾸겠다”고 강조했다.

생명안전 교육과 캠페인을 강화하고, 안전예방 예산도 3배로 확대한다. 지자체는 ‘재난 및 안전관리 기본법’에 따라 매년 보통세 수입의 1% 이상을 재난관리기금으로 의무 적립하며, 이 기금의 법적 용도 중 약 10% 수준을 재난 예방 교육 등에 쓸수 있다. 이걸 30%로 늘리겠다는 것이다. 정 후보는 “공직사회와 현장에 남아 있는 안전불감증부터 바로잡겠다”며 “행정의 기준부터 시민의 생명과 안전을 최우선으로 다시 세우겠다”고 했다. 이어 “보통 예방에 들어가는 예산은 사후 복구 들어가는 예산에 7배 효과가 있다”며 “예방에 들어가는 예산 많이 높이면 사후에 들어가는 예산은 쓰지 않아도 된다”고 말했다. 정 후보는 또 “이번 선거는 시민의 생명과 안전을 시정의 첫 번째 기준으로 세울 것인지, 시민의 일상을 바꾸는 새로운 서울을 시작할 것인지의 선택”이라고 말했다.

정 후보는 서소문 고가 붕괴사고의 책임 소재와 관련된 질문에 “여러가지 분석, 전문가들의 분석도 나오고 거기에 대한 평가도 있지만 공식적인 조사 결과는 나오지 않은 상태”라며 “조사를 끝낸 다음에 판단을 해도 늦지 않다”고 말했다. 이어 “빠른 조사와 사고의 복구, 수습이 필요한 일”이라며 “그런 다음에 원인 규명과 함께 재발방지 를 위한 노력이 필요하다. 어디가 책임이 있다고 예단하기는 이르다”고 말했다.

정 후보는 이날 오후 예정된 TV토론회에서 오 후보에게 관련 질의를 하지않을 예정이냐는 질의에 “서소문 관련된 사안은 절대로 정쟁화 하면 안된다”며 “그런 부분을 정쟁화하는 토론이 되지는 않을 것”이라고 말했다. 그러면서도 “서울의 생명안전 정책들을 어떻게 개선할지에 대한 토론이 됐으면 좋겠다”고 말했다.