전문 청소·생활방역 등…사후관리 병행

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 송파구는 취약계층 아동 가구의 주거환경 개선을 위해 신규사업 ‘클린드림 서비스’를 추진한다고 28일 밝혔다.

클린 드림 서비스는 단순 청소에 그치지 않고 아이들이 보다 안전하고 쾌적한 공간에서 생활할 수 있도록 돕는 사업이다. 구는 올해 이 사업을 처음 실시한다. 주거청소의 경우 재능기부 봉사로 진행되며, 생활방역의 경우 500만원의 예산을 투입한다.

사업은 민간 전문업체와 협력하는 ‘민·관 협력형 복지 모델’로 추진된다. 송파구는 2월 주거청소 전문업체 365종합환경, 생활방역 전문업체 세스코 서울동부지역단과 각각 업무협약을 체결했다.

지원 대상은 위생 관리와 생활환경 개선이 필요한 드림스타트 아동 40여 가구다. 구는 올해 말까지 전문 청소, 생활방역, 사후관리 등을 차례대로 제공할 계획이다.

전문 청소 서비스는 365종합환경의 재능기부로 지난달부터 시작됐다. 연간 4가구를 대상으로 방, 주방, 거실, 화장실 등 주거 공간 전반에 대한 종합 청소를 무상 지원한다.

이달부터는 세스코와 연계한 생활방역 서비스도 진행 중이다. 총 30여 가구를 대상으로 전문 구서·구충 작업과 살균소독을 실시하며 가구당 2회씩 바퀴벌레 등 해충. 세균 등을 집중 관리할 예정이다.

구는 서비스 제공 후에도 모니터링을 통해 사후관리를 이어간다. 송파구 관계자는 “아이들이 보다 안전하고 청결한 환경에서 생활하며 건강하게 성장할 수 있도록 촘촘한 아동복지 서비스를 이어가겠다”고 말했다.