[헤럴드경제=조용직 기자] 챌린저코리아(대표 지소영·양계홍)의 유틸리티 골프웨어 브랜드 ‘챌린저(CHALLENGER)’가 2026 SS 시즌을 맞아 소속 프로 선수들의 실제 필드 스윙 퍼포먼스를 담은 영상 콘텐츠와 프로 퍼포먼스 룩북을 26일 공개했다.

‘엘리건트 모션 온 페어웨이(Elegant Motion On Fairway)로 이름 붙은 이번 제작물은 단순한 화보 촬영을 넘어 소속 프로 선수들이 실제 코스 위에서 스윙하는 장면을 담아 ‘보여주는 패션’을 넘어 ‘증명하는 퍼포먼스웨어’로서의 브랜드 정체성을 선명하게 각인시킨다는 취지다.

챌린저 관계자는 “이번 영상과 룩북은 챌린저 웨어가 선수의 스윙을 방해하지 않고, 오히려 경기력 향상의 파트너가 될 수 있다는 것을 실제 퍼포먼스로 증명하는 콘텐츠”라고 밝혔다.

이런 퍼포먼스 철학은 챌린저의 강력한 투어 프로 라인업으로 뒷받침한다. KLPGA 투어 통산 다승의 레전드이자 챌린저의 대표 앰배서더인 최나연 프로를 비롯해, 이정은5 프로, 박주영 프로, 정윤지 프로 등 KLPGA 주요 투어 선수들이 챌린저 웨어를 착용하고 투어 현장에서 실전 검증을 이어가고 있다.