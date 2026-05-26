[헤럴드경제=김성훈 기자] 전북 군산·김제·부안을 국회의원 보궐선거에 출마한 더불어민주당 박지원 후보가 해외에서 성접대를 받았다는 의혹이 제기돼, 후보가 사실이 아니라고 해명했다.

자신을 법무부 산하 단체인 법사랑 전주청소년분과 위원이라고 밝힌 A 씨 26일 전북도의회 기자실에서 박 후보의 ‘성접대 의혹’을 폭로했다.

그는 “박 후보의 도덕적 파탄을 고발하고 공직자로서의 자격을 묻기 위해 이 자리에 나섰다”라며 “2018년 해당 단체 워크숍 차 필리핀 세부를 방문했을 당시 또 다른 위원 한 명 등 3명이 은밀하게 유흥업소를 방문해 성접대를 받고 그 비용을 지불했다”라고 주장했다.

A 씨는 “청소년을 선도하고 법을 수호한다는 단체의 이름을 걸고 간 해외에서 유흥업소를 드나들며 성접대를 받은 인물이 어떻게 국민을 대표하는 공직자가 되겠다고 나설 수 있느냐”며 “국민앞에 석고대죄하라”고 목소리를 높였다.

이에 대해 박 후보는 입장문을 통해 “2018년 6월 법사랑 필리핀 세부 워크숍 관련 회원들과 필리핀에 방문한 것은 사실이나, 그 밖의 주장은 사실무근이다”라며 “선거를 혼탁하게 하는 허위사실 유포에 대해 단호히 조치하겠다”고 밝혔다.

또 이날 오후 긴급 기자간담 자리를 마련해 “당시 법사랑 위원으로 위촉되기 전 회원들과 함께 간 것으로 제보자가 말한 분들과 유흥업소에 갈 상황도 관계도 아니었다”며 “가볍게 맥주 한잔 정도는 했을지 몰라도 제보자가 주장하는 유흥업소 출입은 없었다”고 추가 설명했다.

그는 “얘기를 듣고 (의혹이 제기된) 3명 중 한 명에게 확인해 보니 본인도 ‘그런 사실이 없다’고 했다”며 “A 씨를 허위사실공표로 인한 명예훼손 혐의로 고소·고발하겠다”고 밝혔다.

민주당 전북도당도 “제보자의 갑작스러운 기자간담회 의도가 의심된다”며 “본인 주장을 소명할 수 있는 증거자료가 제출되면 검증하고 추가 입장을 내겠다”고 밝혔다.