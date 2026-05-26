- 이노비즈협회와 직무발명과 기업성장 혁신전략 논의…지식재산 제도 개선과 지원강화

[헤럴드경제= 이권형기자] 직무발명으로 기업성장과 인재 확보를 동시에 확보키 위한 방안 마련을 위해 지식재산처와 이노비즈협회가 머리를 맞댔다.

지식재산처는 중소기업기술혁신협회와 함께 26일 과학기술컨벤션센터(서울 강남구)에서 ‘직무발명과 기업성장 혁신 전략’ 간담회를 개최했다.

이번 간담회는 이노비즈 기업이 중소기업을 벗어나 중견·대기업으로 도약하는 과정에서 직무발명제도 등 지식재산 전략을 통해 기업성장을 가속화할 수 있는 방안을 논의키 위함이다. 간담회는 김용선 지식재산처장, 정광천 이노비즈협회장과 10개 이노비즈 기업이 참석했다.

이노비즈 기업은 평균 17.4건 이상의 특허·상표 등 지식재산권을 보유한 중소기업들로 ▷중소기업 총 수출액의 26.2%(302억달러), ▷코스닥상장기업의 58.6%(1,051개사), ▷글로벌강소기업 1000+의 60%(283개사)를 차지하는 등 중견기업으로 가는 성장사다리 역할을 담당하고 있다.

이날 간담회에서 참석자들은 직무발명과 지식재산 정책·사업 전반에 대한 기업 현장의 애로사항, 개선 방안 등을 논의한다. 이후, 지식재산처는 현장 의견을 바탕으로 관련 정책·사업을 개선해 나간다는 계획이다.

한편, 간담회 이후에는 적극행정의 일환으로, 직무발명에 대한 산업계, 과학기술계, 법조계 등의 인식을 높이기 위한 ‘직무발명과 기업성장 혁신 전략 2026’컨퍼런스를 개최하며 직무발명 우수기업에 대한 포상도 이어졌다.

직무발명 우수 포상을 받은 기업은 ㈜노타(지식재산처표창), 가온그룹㈜ (한국발명진흥회장표창), ㈜니어스랩(이노비즈협회장표창) 등이다.

김용선 지식재산처장은 “글로벌 기술패권 경쟁이 심화되면서 지식재산 전략이 더욱 중요해지고 있다”며 “이노비즈 기업들이 지속해서 성장해 나갈 수 있도록 현장 목소리를 반영해 지식재산 제도 개선과 지원을 더욱 강화해 나가겠다”고 밝혔다.