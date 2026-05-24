[헤럴드경제=김아린 기자] 여야가 불기 2570년 부처님 오신 날인 24일 각자 유세 지역의 봉축법요식에 참석해 불심 확보에 나섰다.

정청래 더불어민주당 총괄 상임선거대책위원장은 이날 전남 순천 송광사에서 열린 법요식에, 장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장은 서울 종로구 조계사에 법요식에 각각 참석했다.

여야는 부처님 오신 날 메시지를 통해 국민 통합과 민생 회복을 한 목소리로 강조했다.

박지혜 민주당 대변인은 이날 논평을 내고 “격변하는 대내외 경제 여건과 사회적 갈등으로 민생이 어려운 가운데 이럴 때일수록 대립을 넘어 화합을 향해야 한다”고 했다.

이어 “민생의 짐을 나누어지고 국민의 삶을 윤택하게 가꾸는 일에 온 힘을 쏟겠다”며 “갈등과 분열의 정치를 넘어 상생과 통합의 대한민국을 만드는데 정진하겠다”고 덧붙였다.

최보윤 국민의힘 중앙선대위 공보단장은 논평에서 “지금 우리 사회가 마주한 극단적 갈등과 반목의 위기 속에서 대립을 넘어 화합을 도모하는 부처님의 ‘화쟁’ 사상은 그 어느 때보다 소중한 가르침으로 다가온다”고 했다.

그러면서 “민생의 어려움이 깊어지고 사회적 분열이 심화하는 지금, 정치권이 가장 먼저 되새겨야 할 것은 국민의 고통을 나의 고통으로 여기는 마음”이라며 “민생을 돌보는 일에 정파적 이해관계를 내려놓는 것이야말로 진정으로 부처님 뜻을 받드는 길”이라고 강조했다.

이날 의원들은 유세 현장에서 각 당 후보들에 대한 지지를 호소했다.

나경원 국민의힘 의원은 김정태 서울 동작구청장 후보와 함께 호국지장사·달마사·사자암 등 동작구 관내 사찰을 찾아 “부처님 오신날의 가르침은 결국 사람이 사람을 끌어안는 일”이라며 “동작에서 오래 다져온 김정태 후보의 진심이 구민 한 분 한 분의 일상에 그대로 닿을 것이라 믿는다”고 말했다.

김정태 동작구청장 후보는 “사회가 분열로 흐를수록 부처님께서 말씀하신 자비와 화합의 가르침이 더 무겁게 다가온다”며 “세대와 계층, 지역을 가르지 않고 끌어안는 행정으로 동작의 기분 좋은 변화를 시작하겠다”고 했다.

허영 민주당 의원은 “부처님께서는 노예와 신분제로 억눌려 있는 사회에 대한 해탈과 인간해방 선언하셨다”며 “저 허영이 육동한 춘천시장 후보와 호흡을 맞춰 춘천 발전을 이끌어 가겠다”고 했다.

육동한 춘천시장 후보는 “차별 없이 존중하고 작은 어려움도 함께 나누는 춘천, 자비와 상생의 마음으로 더 따뜻한 공동체를 만들어가겠다”고 했다.