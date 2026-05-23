[헤럴드경제 스포츠팀=이강래 기자] 양지호가 남자골프 내셔널 타이틀인 코오롱 제68회 한국오픈(총상금 14억원)에서 ‘와이어투와이어’ 우승을 눈앞에 뒀다.

양지호는 23일 충남 천안의 우정힐스 컨트리클럽(파71)에서 열린 대회 사흘째 경기에서 4언더파 67타를 쳐 중간 합계 14언더파 199타로 2위인 찰리 린드(스웨덴)에 7타 차로 앞섰다. 예선전을 통해 출전권을 획득했던 양지호는 난코스인 우정힐스에서 첫날 6언더파를 몰아쳐 선두에 오른 후 이틀 연속 4타씩을 줄여 ‘와이어투와이어’ 우승에 도전하게 됐다.

빗자루 퍼터를 들고 나온 양지호는 결정적인 순간 홀을 찾아드는 퍼팅이 빛을 발해 굳건한 독주 체체 구축에 성공했다. 1번 홀(보기)서 보기를 범해 불안하게 출발한 양지호는 4~6번 홀에서 버디-이글-버디를 잡아 4타를 줄이는 등 집중력을 잃지 않았다.

5번 홀(파5)에서 ‘칩인 이글’을 잡은 양지호는 이후 8, 9번 홀과 10, 11번 홀에서 버디와 보기를 주고 받으며 제자리 걸음을 했으나 14번 홀(파4)에서 빗자루 퍼터로 내리막 5m 파 퍼트를 집어넣으며 붕괴를 막았다. 양지호는 마지막 18번 홀(파5)에서도 4m 거리의 내리막 버디 퍼트를 집어 넣어 7타 차 여유 속에 최종라운드를 맞게 됐다.

양지호는 지난 2023년 6월 일본에서 열린 하나은행 인비테이셔널에서 우승한 후 침묵을 지키고 있다. 올 겨울 첫 아이 출산을 앞둔 양지호는 ““샷이 안정적으로 되고 있고 퍼트도 이번 주 내내 잘되고 있다”며 “중간에 어려운 어프로치 샷이 들어가는 등 행운이 많이 따르고 좋은 기운이 돕는 것 같다”고 말했다. 양지호가 우승한다면 한국오픈 사상 최초의 예선통과자 우승이 된다.

찰리 린드는 버디 4개에 보기 1개로 3타를 줄여 중간 합계 7언더파 206타로 단독 2위에 올랐다. LIV 골프에서 뛰고 있는 에이브라함 앤서(멕시코)는 버디 5개에 보기 4개로 1타를 줄여 중간 합계 5언더파 208타로 단독 4위에 자리했다.

왕정훈은 3언더파 68타를 쳐 중간 합계 4언더파 209타로 단독 4위를 달렸다. 그러나 단독 2위로 3라운드에 나선 배상문은 4오버파 75타로 부진해 중간 합계 2언더파 211타로 정찬민, 김학형, 이정환과 공동 5위 그룹을 이뤘다.