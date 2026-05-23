[헤럴드경제=장윤우 기자] 다음 달 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거 선거인 수가 4464만9908명으로 확정됐다.

23일 행정안전부에 따르면 2022년 제8회 지방선거보다 34만6459명, 지난해 제21대 대통령 선거보다 25만8037명 늘었다.

내국인은 4440만9225명이다. 재외국민 8만9151명, 외국인 15만1532명이 포함됐다. 외국인 선거인 수는 2014년 제6회 지방선거(4만8248명) 대비 3.13배로 불어났다.

성별로는 여성이 2255만3936명(50.51%)으로 남성(2209만5972명·49.49%)보다 많다. 연령별로는 50대가 863만6772명(19.34%)으로 가장 많고, 60대 800만8122명(17.94%), 40대 754만4332명(16.90%), 70대 이상 722만5683명(16.18%), 30대 670만9201명(15.03%), 20대 557만794명(12.48%), 10대 95만5004명(2.14%) 순이다.

지역별로는 경기가 1187만8997명(26.60%)으로 가장 많다. 서울 831만9134명(18.63%), 부산 285만7335명(6.40%)이 뒤를 이었다. 선거인이 가장 적은 곳은 세종으로 30만9134명(0.69%)이다.

이번 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재·보궐선거는 14개 지역구에서 선거인 263만1866명을 대상으로 진행된다. 내국인 226만3883명, 재외국민 3238명이다. 외국인은 대선·총선 투표권이 없어 재·보궐 선거인 명단에서 빠진다. 제9회 전국동시지방선거 공식 선거운동은 지난 21일부터 시작됐다.

재·보궐 지역구 중 선거인이 가장 많은 곳은 대구 달성(25만2539명)이다. 가장 적은 부산 북갑(12만9192명)의 1.95배 수준이다.

사전투표는 이달 29∼30일 오전 6시부터 오후 6시까지 진행된다. 선거인명부 등재번호와 투표소 위치는 시·군·구청 누리집 또는 우편 안내문으로 확인할 수 있다.