호르무즈 막힌 뒤 다섯 번째…해운업계 “이젠 상시 운항 분위기”

[헤럴드경제=김선국 기자] 호르무즈 해협 봉쇄 이후에도 한국행 원유선은 멈추지 않고 있다. 이번이 벌써 다섯 번째다.

해양수산부는 23일 오후 4시 기준 우리 선박 1척이 사우디아라비아 얀부항에서 원유를 싣고 홍해를 안전하게 통과해 국내로 운송 중이라고 밝혔다.

이번 선박은 초대형 원유운반선(VLCC·Very Large Crude-Oil Carrier)이다. 한 번에 200만배럴 수준의 원유를 실을 수 있다.

지난달 17일 첫 공지 이후 홍해를 거쳐 국내로 향하는 원유선 운항은 계속 이어지고 있다. 중동 긴장이 길어지면서 우회 항로도 사실상 일상화하는 모습이다.

해수부는 선박 항해 기간 동안 24시간 실시간 모니터링 체계를 가동했다. 항해 안전정보를 제공하고 해수부·선사·선박 간 실시간 소통 채널도 운영했다.

관가와 해운업계 안팎에서는 긴장도 쉽게 풀리지 않는 분위기다. “홍해 운항이 단발 대응이 아니라 장기전으로 가는 것 아니냐”는 말도 나온다.

다만 해수부는 선사와 선명, 용선주 등 구체적인 정보는 공개하지 않았다. 선박과 선원 안전에 영향을 줄 수 있다는 점을 고려했다.