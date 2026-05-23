경찰청 “5·18 왜곡 게시물 작성자 추적수사”

[헤럴드경제=김아린 기자] 인공지능(AI)을 악용해 5·18 민주화운동을 왜곡하는 내용의 신문 지면 이미지를 만들어 유포한 작성자를 경찰이 추적하고 있다.

지난 22일 경찰청 국가수사본부는 언론 공지문을 내고 “‘5·18은 폭동’이라는 다수의 게시글과 생성형 AI를 이용한 것으로 보이는 신문 기사 형태의 ‘북한 지령, 간첩 개입’이라는 게시글 작성자를 추적 수사 중”이라고 밝혔다.

전날부터 소셜미디어(SNS)를 통해 광주일보의 제호를 단 1980년 5월 20일자 기사 이미지가 확산했다. 기사 제목은 ‘5·18, 북에서 지령받은 간첩들 무기고 탈취, 계엄군 무차별 공격’이라고 돼 있다.

이 이미지는 AI를 활용해 누군가 생성한 것으로 보인다. 광주일보는 5·18 민주화운동이 일어난 1980년 5월엔 존재하지 않았다. 신군부가 정권을 장악하고 언론통폐합을 시행하면서 전남일보가 전남매일신문을 통합하며 1980년 11월 ‘광주일보’로 제호를 변경했기 때문이다.

신문 형태의 이미지 내용을 봐도 ‘간첩 잔당, 폭도들과 합세해 평화로운 광주를 피로 물들였다’라는 식의 허위 사실이다. 일각에서 제기하는 ‘5·18 북한군 개입설’을 바탕으로 의도적으로 제작한 것으로 보인다.

경찰청은 “5·18민주화운동 등에 관한 특별법 위반 행위가 확산하는 것에 대해 사안의 심각성을 엄중하게 인식하고 있다”며 “SNS 등을 통해 확산하는 5·18 관련 허위사실에 대해 무관용 원칙으로 적극 수사하고 삭제·차단 요청도 병행할 예정”이라고 밝혔다.