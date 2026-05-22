[헤럴드경제=조용직 기자] ‘2026년 K-빌리아드(K-Billiards) 디비전리그’가 오는 23일 출발한다.

대한체육회가 주최하고 대한당구연맹이 주관하며 문화체육관광부와 국민체육진흥공단이 후원하는 이번 리그는 전국 17개 시도에서 약 3000개 팀, 1만여 명의 전문체육·생활체육 선수가 참가하는 국내 최대 규모 당구 리그다.

올해 리그의 핵심은 ▷한국형 승강제 완성 ▷개인리그 통합 ▷생애주기형 참여체계 구축이라는 세 가지 축이다.

가장 눈에 띄는 변화는 최상위 리그인 ‘캐롬 D1’의 출범이다. 2020년 첫 도입 이래 지역 기반 생활체육 시스템 구축에 공을 들여온 디비전리그는 올해 캐롬 D1리그를 신설하며, 캐롬 종목 기준 D5부터 D1까지 이어지는 5부 승강제 체계를 완성했다.

동네 당구장에서 큐를 잡은 동호인이 성적에 따라 매년 상위 리그로 승격해 최종적으로 전국 최상위 무대인 D1리그에서 엘리트 선수들과 격돌할 수 있는 기회가 생긴다.

대회 운영 방식도 진화했다. 기존 ‘팀 리그’ 중심의 운영을 넘어 올해부터는 ‘개인리그’가 본격적으로 병행된다. 특히 이 개인리그를 기존 연맹 종합대회와 연계·통합 운영하여, 지역 생활체육 무대에서 두각을 나타낸 참가자가 전국대회는 물론 향후 국가대표 선발 체계까지 진입할 수 있는 ‘선순환의 사다리’를 마련했다.

연맹은 “올해부터 리그 명칭을 ‘K-Billiards 디비전리그’로 새롭게 단장하고, 통합 브랜딩을 통해 당구의 대중적 경쟁력을 한층 끌어올릴 계획”이라고 밝혔다.