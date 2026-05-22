정의당 권영국 후보와 ‘생명안전 약속’ 서명…서울시 생명안전위 구성 공약도 吳 불참 비판…“생명·안전 지키는 게 시장이 해야할 첫 번째 일”

정원오, 구의역 추모행사 찾아 “안전하게 일할 권리 있는 서울”

[헤럴드경제=김태열 선임기자] “안전하게 일할 권리가 있는 서울을 반드시 만들겠다” 더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 공식 선거운동 이틀째인 22일 ‘구의역 김군’ 10주기 추모행사에 참석해 ‘안전하게 일할 권리가 있는 서울’을 강조했다.

최근 GTX-A 노선 삼성역 구간 부실시공 논란을 고리로 국민의힘 오세훈 후보를 비판해 온 정 후보는 이날 안전사고 희생자 추모 행보를 통해 오 후보를 겨냥한 ‘안전불감증’ 공세를 강화했다. 이주희 정 후보 선대위 대변인은 이날 정례 브리핑에서 “희생자 고(故) 김군을 추모하고 청년 비정규직 현장 노동자 모두가 안전한 노동 환경을 조성하겠다는 후보 의지에 따른 것”이라고 이날 일정 배경을 설명했다.

검은 양복, 검은 넥타이 차림의 정 후보는 이날 오전 광진구 구의역을 찾아 김군이 숨진 ‘9-4 승강장’에 국화꽃을 헌화하고 묵념했다. 그는 노란색 포스트잇에 “‘안전하게 일할 권리’ 서울을 만들겠습니다”라고 적은 뒤 이를 승강장에 설치된 스크린도어에 붙였다. 이어 ‘구의역 산재 사망 참사 10주기 추모문화제’가 열린 구의역 3번 출구 앞으로 이동해 김군을 추모했다.

정 후보는 “(구의역 사고는) 위험의 외주화와 공사 현장 안전 문제에 대해 많은 분이 해결 방안을 요청하게 된 계기였다”며 “서울 어느 곳에서도 공사하고 일하는 곳은 안전해야 한다. 안전한 서울을 위해 열심히 일하겠다”고 말했다.

추모행사에 참석한 정의당 권영국 후보와 함께 ‘서울시장 후보 생명안전 약속’에 서명도 했다. 정 후보는 행사 후 기자들과 만나 “오 후보가 이렇게 중요한 협약에 응하지 않으신 이유가 궁금하다”며 “저는 시민의 생명과 안전을 지키는 것이 시장이 해야 할 첫 번째 일이라 생각해서 참석했다”고 말했다. 이어 최근 국회 본회의를 통과한 생명안전기본법을 언급하며 “서울시 생명안전위원회를 구성해 시민들의 안전 기본권을 지켜나가겠다”고 약속했다.

한편 정 후보는 오 후보가 GTX 삼성역 부실시공 논란과 관련해 토론을 제안한 데 대해서는 “오 후보는 본인의 잘못이나 실수가 있으면 꼭 그것을 정쟁화해 벗어나려고 하는 부분들이 있는 것 같다”며 선을 그었다. 그는 “안전 문제는 관심을 갖고 대응하고 실천을 통해 해결할 수 있는 것이지 정치 쟁점화해 해결될 문제는 아니다”라며 “오 후보가 삼성역 현장에 가서 직접 눈으로 살펴보고 대책을 강구하는 것이 할 일”이라고 지적했다.

정 후보는 이어 중랑구 동원시장과 면목역 광장, 노원구 롯데백화점, 중구 전통시장과 용산역 일대에서 유세한다. 오후에는 상계동 노후 아파트 단지를 찾아 신속한 재개발 추진 계획을 강조하고 이동현 중구청장 후보 사무소에서 중구 재개발·재건축·리모델링 간담회도 가질 예정이다.