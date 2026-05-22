‘H.I.G.H’ 선발 기업 5개사와 기술 협업 AI 기반 가상 피팅 시스템 등 과제 수행 사업화 실증 후 실제 서비스 도입 검토

[헤럴드경제=정찬수 기자] 현대홈쇼핑이 22일 ‘2026 현대홈쇼핑 H.I.G.H 오픈 이노베이션 킥오프 데이’ 행사를 열고, 선발된 5개 스타트업과 기술 협업에 나선다고 밝혔다.

‘H.I.G.H(Hyundai Innovation Growth Hub)’는 현대홈쇼핑이 지난해부터 서울경제진흥원·마크앤컴퍼니와 진행한 유망 스타트업 발굴·지원 프로그램이다. 지난해 1기 선정 업체 ‘로쉬코리아’와 협업해 VIP 고객 대상 오프라인 체험 클래스를 정례화하는 등 사업화 성과를 거두기도 했다.

올해 선발된 스타트업은 AI(인공지능) 기반 데이터 분석 플랫폼 ‘클로저랩스’와 법률·규제 DB 기반 AI 서비스를 운영하는 ‘씨지인사이드’, AI 기반 가상 시착 솔루션 ‘플래닝고’, 시니어 여행 서비스 ‘포페런츠’, 향신료 향미 보존·가공 기술 보유 ‘스파이서리’ 등 5개사다.

이들은 오는 6월부터 10월까지 현대홈쇼핑 현업 부서와 협업해 AI 기반의 가상 피팅 시스템을 구축한다. 업무 효율화와 차별화 콘텐츠를 중심으로 사업화 실증(PoC)도 진행한다. 현대홈쇼핑은 사업성과 기술력이 검증된 기업과 중장기적 사업 제휴를 추진할 계획이다.

한광영 현대홈쇼핑 대표이사는 “앞으로도 유망 스타트업을 발굴·육성하는 상생 모델을 선보일 것”이라고 말했다.