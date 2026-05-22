24일 하남스포츠파크서 열려

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] “광주에서 살고 있는 외국인들 가운데 축구를 가장 잘하는 나라는 어디일까”

광주에 거주하는 외국인근로자들이 함께 어울리며 교류할 수 있는 ‘2026 광주광역시 외국인근로자 축구대회’가 오는 24일 하남스포츠파크에서 열린다.

이번 행사는 세계인의 날을 기념하여 마련된 체육 교류 행사로, 고용노동부 ‘외국인근로자 지역정착지원사업’의 지원을 받아 광주외국인주민지원센터가 주최·주관한다. 외국인근로자들이 스포츠 활동을 통해 소통하고 지역사회 구성원으로서 공동체 의식 형성을 위해 마련됐다.

이번 대회에는 베트남, 인도네시아, 라오스, 캄보디아, 우즈베키스탄, 네팔 등 총 6개국 외국인근로자들이 참가한다. 경기는 조별 예선과 순위결정전 방식으로 운영되며, 선수단과 응원단 등 200여 명이 참여해 다국적 문화 교류의 장을 연다다.

다양한 부대 프로그램도 함께 운영된다. 광주외국인주민지원센터와 광주은행 외국인금융센터가 참여해 생활상담, 금융 안내, 지역 정착 정보 제공 등을 진행한다.

참가자들을 위한 먹거리 부스와 경품 추첨 이벤트도 마련된다.

개회식은 오전 10시에 진행되며, 모든 경기 종료 후에는 시상식과 폐회식이 이어질 예정이다. 우승팀과 준우승팀에게는 트로피와 상장이 수여된다. 경기 중 모범적인 스포츠 정신을 보여준 팀에게는 페어플레이상이 별도로 수여된다.

광주외국인주민지원센터는 고용노동부 ‘외국인근로자 지역정착지원사업’ 수행기관이다. 외국인 주민의 안정적인 지역사회 정착을 위해 한국어교육, 생활상담, 법률·노무 상담, 정착교육, 문화교류 프로그램 등 다양한 지원사업을 운영중이다.

광주외국인주민지원센터 신경구 센터장은 “이번 축구대회가 외국인근로자들이 서로를 응원하며 자연스럽게 교류할 수 있는 뜻깊은 시간이 되길 바란다”며 “앞으로도 외국인 주민들이 지역사회 안에서 안정적으로 생활하고 함께 어울릴 수 있도록 다양한 교류 프로그램을 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.