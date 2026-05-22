“‘광주 더러워서 안 가’ 송언석, 사과하든 날 고소하든 결단하라”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 정청래 더불어민주당 총괄상임선대위원장은 22일 스타벅스코리아의 ‘5·18 탱크데이’ 마케팅 파문을 정조준하며 정용진 회장의 공식 사과를 촉구했다.

정 위원장은 이날 충북 청주시 이장섭 후보 선거 사무소에서 열린 현장 중앙선대위회의에서 “정 회장은 다시 한번 국민 앞에 무릎 꿇고 석고대죄해야 한다”며 “광주를 중심으로 스타벅스 불매 운동이 불길처럼 번지기 전에 고개 숙여 국민께 사과해야 한다”고 압박했다.

정 위원장은 당정청 차원의 입법 대책도 구체화했다. 그는 “어제 이재명 대통령의 국가 폭력 소멸 시효를 없애고 끝까지 추적해 처벌하자는 강력한 말씀이 있었다”며 “독일은 나치에 대해 미화하거나 옹호하면 소멸 시효를 없애 끝까지 추적한다. 충분하게 검토해 당정청이 조율해 조만간 처리하겠다”고 공언했다.

이날 회의에서는 ‘광주 비하 발언’ 의혹을 받는 송언석 국민의힘 원내대표를 향한 맹공도 이어졌다. 정 위원장은 송 원내대표가 ‘광주에 더러워서 안 간다’는 취지의 발언을 했다는 보도를 거론하며 “광주를 안 간 이유가 더러워서 안 간다고 했는지, 서러워서 안 간다고 했는지 아직 분명하게 말하지 않았다”며 “저는 아무리 들어도 더러워서 안 간다고 들리는데 전 국민 청력 테스트를 한다”고 꼬집었다.

정 위원장은 송 원내대표에게 정면 돌파를 요구했다. 그는 “저를 법적 조치하든가 아니면 사과를 하든가 둘 중 하나는 해야 하는 거 아닌가”라며 “그럼 기자들이 잘못 받아 적고 잘못 보도한 허위 기사라는 건데 그 기자부터 법적 조치하라. 그렇지 않으면 사과를 하시든가”라고 일갈했다.

이어 과거 본회의장 충돌을 상기시키며 “제가 노상원 수첩을 얘기하며 불법 비상계엄이 성공했다면 저는 이 세상 사람이 아니었다고 하니 본회의장에서 송 원내대표가 뭐라 말했나. 반인간적 패륜 발언을 했다고 보도되지 않았는가”라며 “그것도 정확하게 사과하지 않았다”고 지적했다.

그는 “국민의힘은 비상계엄에 대해 아직 사과를 안 했다”고 비판하며 “그러면서 윤 어게인을 외치는 내란 공천을 하고 있다. 국민의 준엄한 심판이 있을 것”이라고 거듭 강조했다.