대화형 상담 환경 구현 사내 정보 실시간 검색 후 답변

[헤럴드경제=김지윤 기자] 하나증권은 생성형 인공지능(AI)을 기반으로 한 AI 챗봇 상담 서비스 ‘하나 Q’를 새롭게 출시했다고 22일 밝혔다.

하나 Q는 24시간 365일 언제든 이용 가능한 AI 상담 서비스다. 별도의 대기 시간 없이 즉시 응답이 가능하며, 질문과 답변이 자연스럽게 이어지는 대화형 상담 환경을 구현한 것이 특징이다.

특히 챗봇의 역할을 ‘단순 안내’에서 ‘실질적인 상담’으로 확장하는 데 초점을 맞췄다.

기존 챗봇 상담이 업무 관련 질문을 분류한 뒤 미리 준비된 답변을 보여주는 방식으로 운영됐다면, 하나 Q는 사내 지식 정보를 실시간으로 검색한 뒤 이를 기반으로 답변을 생성한다.

또 단순 키워드 중심의 응답 체계를 넘어 질문의 맥락을 이해하고 후속 문의까지 연속적으로 대응할 수 있도록 설계했다.

이를 통해 손님들은 계좌 관리부터 거래 방법, 상품 및 제도 안내까지 다양한 분야의 문의를 하나의 채널에서 편리하게 해결할 수 있다.

조대헌 하나증권 AI디지털전략본부장은 “이번 AI 챗봇 출시를 계기로 고객들이 겪는 불편사항을 지속적으로 개선해 나갈 것”이라며 “앞으로도 상담 편의성과 서비스 품질을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.

하나증권은 최근 AI 도입을 적극 확대하고 있다. AI 알고리즘을 활용한 투자일임 서비스를 개시한 데 이어, SK텔레콤의 AI 서비스 ‘에이닷’과 제휴를 통해 고객에게 투자정보 서비스도 제공 중이다.