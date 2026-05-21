공식 선거운동 첫날 양당 대표 총출동 鄭, 정원오·추미애·허태정·박수현 등 지원 張, 격전지 평택 찍고 대전·충남지역 유세 조국혁신당은 평택·전북, 이준석은 동탄行

[헤럴드경제=정석준·주소현 기자] 6·3 지방선거 공식 선거운동 시작일인 21일 0시부터 여야 지도부가 13일 간의 전국 지원 유세에 돌입했다. 양당 인사들이 일제히 수도권과 충청권을 비롯한 주요 격전지로 향하며 선거 운동 초반부 기선제압을 목표로 총력 유세전이 시작된 모습이다.

정치권에 따르면 더불어민주당은 민심의 풍향계로 꼽히는 수도권부터 화력 집중에 나섰다. 민주당 총괄상임선거대책위원장인 정청래 대표는 0시 정원오 서울시장 후보를 시작으로 오전 류삼영 동작구청장 후보의 지원사격에 나섰다. 이어 정 대표는 경기 성남시로 이동해 추미애 경기도지사 후보의 출정식에 참석했다. 수도권 전반에서 우위를 확인하고 격차를 벌리려는 전략으로 풀이된다.

정 대표는 이날 동작구 장승배기역 인근 류 후보의 출근인사를 함께하며 “오세훈 서울시장을 생각하면 한강버스, 철근 부실공사 이런 것만 생각난다”면서 “서울시도 민주당 기호 1번 정원오로 바꿔주시고 동작구청장도 민주당 기호 1번 류삼영으로 바꿔주시길 바란다”고 강조했다.

이후 충남과 대전을 찾아 국민의힘 측에 맞불을 놓는다. 충남 공주시에서 박수현 충남도지사 후보와 김영빈 충남 공주·부여·청양 국회의원 보궐선거 후보를 직접 만나 힘을 보탠다. 이후 대전에서 허태정 대전시장 후보의 출정식을 거쳐 충남 천안에서 장기수 천안시장 후보 지원에 들어간다.

한병도 원내대표는 김관영 전북지사의 무소속 출마로 긴장감이 커진 전북으로 향했다. 이원택 민주당 전북지사 후보의 1호 공약 발표 기자회견에 함께하고, 이어 군산시 민주당 후보자 연석회의에 참석하는 등 내부 결속을 다지기에 나선 것으로 풀이된다.

국민의힘 지도부는 경기를 거쳐 충청, 부산 등 주요 승부처를 중심으로 움직였다. 국민의힘 상임선거대책위원장인 장동혁 대표는 이날 0시 경기 삼성전자 평택캠퍼스 앞에서 삼성전자 노사 간 대타협을 촉구하며 단식 농성 중인 양향자 경기지사 후보를 찾았다. 양 후보는 삼성전자 노사의 극적 합의 이후 장 대표의 권유로 단식을 잠정 중단하고 병원으로 이송됐다.

장 대표는 이날 오전에는 대전역 서광장에서 열리는 ‘6·3 대전시민의 승리 출정식’에 참석한 뒤 충남 공주와 아산에서 이동해 지원 유세를 이어갔다. 장 대표는 페이스북에 공식 선거운동이 시작된 것과 관련 “쉽지 않은 선거”라면서도 “하지만 한 분, 두 분, 국민이 깨어나고 있다. 신발이 닳도록 뛰고, 목이 터지도록 외치면 더 많은 국민들께서 진실을 목도하고 국민의힘을 지지해 주실 것”이라고 강조했다.

당 공동선거대책위원장인 송언석 원내대표는 이날 오전 국회에서 6.3 지방선거 대국민 기자회견을 마친 뒤 부산으로 향했다. 송 원내대표는 박형준 부산시장 후보 지원 유세에 나선 데 이어 부산 북갑 보궐선거 지역에서 박민식 후보에 대한 지원을 이어갔다.

조국혁신당은 선거 운동 첫 날 평택과 전북에 화력을 집중했다. 조국 평택을 후보는 동연교차로 출근 인사로 일정을 시작했고, 혁신당 중앙선대위는 이주현 군산시장 후보 선거사무소에서 회의를 연 뒤 이후 부안군·정읍시와 남원시·장수군 등에서 유세에 나섰다. 이준석 개혁신당 대표는 첫 일정으로 화성시 동탄에 위치한 전성균 화성시장 후보 선거사무소에서 현장 선거대책위원회의을 개최했다.

중앙선거관리위원회에 따르면 지방선거 후보자, 정당 등은 이날 0시부터 내달 2일까지 13일동안 선거운동을 할 수 있다. 후보자들은 이날부터 오전 7시~오후 11시 공개장소 연설·대담, 명함 배부, 현수막 게시 등을 통해 적극적으로 유권자들에게 지지를 호소할 수 있다.