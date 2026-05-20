[헤럴드경제=장윤우 기자] 개그맨 박성광이 프로야구 팬덤 중계 중 상대 팀 선수들을 향해 비하 발언을 했다가 사과했다.

지난 19일 박성광은 자신의 인스타그램에 “최근 팬덤 중계방송에서 제가 했던 표현과 반응으로 인해 불편함을 느끼신 많은 분께 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

논란은 16일 OTT 플랫폼 티빙에서 송출된 KBO리그 기아 타이거즈와 삼성 라이온즈 경기 팬덤 중계에서 불거졌다. 기아 팬 대표 자격으로 출연한 박성광은 삼성 라이온즈 선수들을 향해 “뽀록이다”, “다시 보기로 보면 창피할 것” 등의 발언을 쏟아냈다. 방송 직후 야구 커뮤니티를 중심으로 프로 선수들의 노력을 폄훼하고 예의를 저버렸다는 비판이 제기됐다.

박성광은 “야구를 너무 사랑하는 사람으로서 실시간으로 경기에 몰입하다 보니 발언에 있어 충분히 신중하지 못했다”고 했다. 이어 “제가 응원하는 팀이 소중한 것처럼, 다른 팀 역시 많은 팬분들의 사랑과 자부심이 담긴 팀이라는 점 너무나 깊이 공감하고 있다”고 덧붙였다.

그는 “많은 팀과 팬들이 함께하는 스포츠인만큼 더 신중하고 배려하는 마음을 갖겠다”며 “부족했던 부분과 주신 말씀 잘 새기겠다. 다시 한번 팬분들과 선수단 여러분께 사과드리겠다”고 마무리했다.