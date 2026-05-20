한강라면·치킨·아이돌메이크업 총출동 넷플릭스·네이버웹툰 등 플랫폼도 가세

[헤럴드경제=정찬수 기자] 한국의 라이프스타일을 총망라한 K-컬처 비즈니스 플랫폼 축제 ‘2026 K-EXPO USA: All about K-style’가 오는 23일부터 27일까지 미국 로스앤젤레스(LA)에서 열린다.

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 주최·주관하는 북미 최대 규모 행사다. 약 4만명의 관람객이 방문할 것으로 예상된다.

K-푸드 체험 부스가 대거 마련된다. 한국농수산식품유통공사는 한국 편의점을 그대로 구현한 체험형 부스를 선보인다. 농심은 ‘신라면’을 앞세운 ‘한강라면 시식존’을 운영하며 참여형 게임 콘텐츠를 진행한다. BBQ는 K-치킨을 소개한다. 배우 류수영과 송훈 스타 셰프가 함께하는 ‘K-라이브 쿠킹쇼’, LA 현지 한식당 김지희 오너 셰프의 ‘원데이 쿠킹 클래스’도 열린다.

K-뷰티 프로그램도 풍성하다. 퍼스널 컬러 진단과 포인트 메이크업 시연, K-아이돌 메이크업 체험 등이 있다. 메이크업 아티스트 정샘물의 뷰티 브랜드 ‘JSM’에서는 쿠션 컬러 매칭 프로그램을 운영한다. 바노바기·더마펌·닥터제이코스 등 국내 브랜드들도 대거 참여한다.

K-콘텐츠 전시도 기대를 모은다. 네이버웹툰의 인기 작품 ‘재혼 황후’, ‘마스크걸’, ‘취사병 전설이 되다’가 소개된다. 넷플릭스는 자사를 통해 데뷔한 신인 창작자들의 비하인드 컷 전시와 체험형 콘텐츠를 선보인다. 24일에는 박재범(Jay Park), 피원하모니(P1Harmony), 롱샷(LNGSHOT) 등 K-팝 공연도 예정돼 있다.

K-EXPO USA 관계자는 “전 세계적으로 큰 인기를 끌고 있는 K-문화의 차별화된 매력을 폭넓게 전하겠다”고 말했다.