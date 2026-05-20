정체된 신월동 재개발·재건축, 서울시 최고 속도로 정상 궤도 평가 사업 완성 위해 정책 연속성과 안정적 추진 필요 강조

[헤럴드경제=박종일 선임기자]신월동 재개발·재건축 사업 추진 주체 임원들이 19일 이기재 국민의힘 양천구청장 후보에 대한 공개 지지를 선언했다.

이날 신월동 재개발·재건축 사업 추진 주체 임원들 20여 명은 “이기재 후보는 지난 4년 동안 정체돼 있던 신월동 재개발·재건축 사업을 서울시 최고 수준의 속도로 추진하는 데 큰 역할을 해왔다”며 “사업의 성공적인 완성을 위해서는 정책의 연속성과 안정적인 추진력이 반드시 필요하다”고 밝혔다.

이번 지지 선언에는 ▷신월1동 모아타운 1·2·3·4구역 ▷신월2동 460-1번지 ▷신월2동 477-3번지 ▷신월3동 48-7번지 ▷신월4동 421-6번지 ▷신월4동 530-8번지 ▷신월5동 72번지 ▷신월6동 1006번지 ▷신월신영아파트 ▷신월7동 1구역 ▷신월7동 신안파크아파트 등 신월동 주요 재개발·재건축 추진 주체 임원들이 참여했다.

이들은 지지 선언문을 통해 “재개발·재건축 사업은 장기간 추진되는 사업인 만큼 행정의 일관성과 정책 신뢰, 지속적인 추진력이 무엇보다 중요하다”며 “이기재 후보가 재선에 성공해 흔들림 없이 사업을 이어가는 것이 주민들에게 가장 도움이 된다고 판단했다”고 강조했다.

이기재 후보는 “양천 발전을 위해 뜻을 모아주신 신월동 임원들께 깊이 감사드린다”며 “신월동의 재개발·재건축 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 속도감 있는 행정과 책임 있는 추진력으로 반드시 성과를 완성해 내겠다”고 말했다. 이어 “신월동의 주거환경 개선뿐 아니라 교통과 생활 인프라 확충까지 함께 이뤄져야 진정한 변화가 가능하다”며 “주민들이 일상 속에서 직접 체감할 수 있는 변화와 성과로 보답하겠다”고 밝혔다.

지난 12일에는 목동아파트 10개(1·3·4·5·6·7·8·9·12·13) 재건축단지 임원 40여 명도 이기재 국민의힘 양천구청장 후보에 대한 공개 지지를 선언한 바 있다.